Gobierno va tras hijo de ‘El Chapo’; «que no haya impunidad», dice AMLO

Ciudad de México a 22 de Octubre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador informó que las autoridades intentarán detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien consiguió escapar de un operativo iniciado por fuerzas federales la semana pasada en Culiacán.

“No puede haber impunidad, nada más hay que cuidar a la población. No debe haber los llamados daño colaterales”.

Durante el operativo, las fuerzas federales fueron rebasadas por elementos del crimen organizado y tomaron la determinación de suspender el operativo.

“Cuando me enterré que se había generado este conflicto, me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión. Me presentan su propuesta y lo avalo de que era lo mejor”.

El Presidente dijo que lo más importante es evitar la pérdida de vidas humanas.

“No queremos derramamiento de sangre. No queremos eso. De nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente. No somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona”.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador dijo que a diferencia de gobiernos anteriores, donde lo principal era ver “qué personaje famoso era detenido”, el propósito de esta administración en materia de seguridad es reducir la incidencia delictiva.

“No a los operativos para que se cuelguen medallas. No nos importa tanto eso, lo que nos importa es la seguridad del ciudadano. Son distintas las prioridades, por eso no nos afecta, lo digo sinceramente y me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán, el haber avalado la decisión de suspender ese operativo que pudo causar la pérdida de mucha gente y lo de menos es lo político”, aseguró.

