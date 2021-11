Gobernador de Arkansas pide investigar a patrocinadores de niños migrantes ante casos de abuso

(AGENCIAS) 16 de noviembre de 2021.- El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo este lunes que el Gobierno del presidente Joe Biden no investiga adecuadamente a los patrocinadores de los menores no acompañados que ingresan al país, por lo que pidió un investigación y mejoras en el proceso.

En conferencia de prensa el republicano explicó que las autoridades de Arkansas han recibido un gran número de llamadas a la línea directa de abuso infantil del estado sobre niños migrantes en peligro.

“Se supone que los patrocinadores deben brindar un hogar seguro y lleno de amor a los niños migrantes, pero eso no siempre sucede”, señaló Hutchinson.

Más de 670 niños que fueron entregados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a patrocinadores que residen en Arkansas. Algunos de ellos fueron abandonados, aseguró el gobernador, sin dar una cifra exacta sobre cuántos menores migrantes en total habían sufrido abandono en su estado.

Añadió que otros niños migrantes viven en condiciones deplorables.

Hutchinson indicó que el estado de Arkansas ha puesto a niños migrantes que ingresaron solos a EU bajo custodia estatal y tiene la obligación moral de cuidarlos, pero cree que “el Gobierno federal debe hacer su trabajo”.

El gobernador indicó que enviará una carta al secretario del HHS, Xavier Becerra, solicitando información y mejoras en el proceso de investigación.

“Lo que hemos visto es que los patrocinadores no están debidamente investigados y no están calificados o no son lo suficientemente responsables para cuidarlos”, ahondó el republicano.

En el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre, ingresaron al país más de 125.000 menores que pasaron la frontera solos.

Actualmente el HHS tiene bajo su custodia a 11 mil 672 niños migrantes, que aún no han sido reunidos con sus padres o patrocinadores.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene bajo su custodia a 857 menores que recién ingresaron al país.

