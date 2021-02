Gina Carano carga contra Disney: «No he sido la única intimidada»

(AGENCIAS) 23 de Febrero de 2021.- La actriz Gina Carano fue despedida de la serie de Disney+ ‘The Mandalorian’ después de unas polémicas declaraciones en las que relacionaba la política de EEUU con la Alemania nazi y comparaba los votantes de Trump con los judíos en esa época oscura de la historia.

Carano ha hablado en The Ben Shapiro Show sobre sus sensaciones tras ser despedida. «He pasado mucho y he visto tanto del acoso que está teniendo lugar… y lo he visto antes. No soy la única que ha sido intimidada, lo sé», ha aseverado.

«Podría compartir una historia que le daría la vuelta a todo lo que cuentan los medios, pero no puedo porque comprometería a un amigo. Todos tienen miedo a perder su trabajo», ha añadido Carano, que por ahora prefiere no desvelar lo ocurrido públicamente.

«Han estado encima de mí vigilándome como un halcón, mientras veía a gente en la misma producción que podía decir lo que quisiera. Y ahí estaba mi problema. Mi problema es que no estaba siguiendo su narrativa», ha comentado.

«He visto el acoso que produce»

Gina Carano era consciente de lo que sucedía y no se sorprendió del todo al ser despedida. «»Estaba preparada en cualquier momento para que me dejaran marchar, porque he visto cómo le ocurría esto a mucha gente», ha explicado.

La actriz de ‘The Mandalorian’ ha criticado duramente la actitud de los responsables de la compañía: «He visto esa mirada en sus caras. He visto el acoso que se produce. He visto cómo le ocurría a tanta gente, y simplemente pensé ‘ahora vienen a por mí, ya sé lo que hacen».

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter