¡Ghosting!, algo tan común en nuestros tiempos

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

En estos tiempos donde la tecnología avanza cada día y nuevas palabras aparecen en nuestro extenso y colorido vocabulario, ahora nos encontramos con la palabra Ghosting, creo que aunque les parezca extraño, el significado es tan frecuente dentro de las relaciones de pareja.

Ghosting es una práctica mediante la cual una persona desaparece de la vida de otra, sin dar ninguna explicación. Esta práctica suele ser muy usada en relaciones románticas, donde uno de los dos no quiere continuar y en lugar de decirlo abiertamente, opta por desaparecer.

Ya vieron que es uno de los muchos casos que hemos pasado algunos. Cuando alguien con el que tenemos una “relación” simplemente desaparece, woooo así como lo leen, simplemente se va de nuestro mapa sentimental.

Ufff, y en estos tiempos es algo tan frecuente dentro de las relaciones amorosas. Así sin preguntas, ni respuestas, simplemente se va sin dejar rastro, y deja con miles de preguntas volando alrededor, haciéndonos pensar que hicimos algo mal, nos quedamos absortas (os) de lo que sucede en esos momentos, sin encontrar explicación alguna.

De verdad que a veces es difícil continuar cuando sucede algo así, ya que miles de dudas día a día se abalanzan como jaurías hambrientas, y tu mundo y creencias, sueños e ilusiones se van distorsionando, pierdes el control, tu mundo simple y sencillamente se

desmorona.

Pero lo peor del Ghosting es que tanto el que la práctica como quien la recibe resultan

dañados. El que la práctica tendrá que lidiar con el remordimiento y la culpa de lo que hizo, de lo que dejó sin dar alguna explicación (si es que tiene conciencia, Pepe el grillo, dónde estás cuando eres tan necesario, jajajajaj), y el que la recibe puede resultar dañado en su autoestima, el hecho de no saber qué es lo que realmente pasó y puede culparse de lo sucedido sin haberlo sido, esperando respuestas de lo acontecido y quedándose con la ilusión a medias, con sueños fallidos, con promesas que jamás serán cumplidas, con el sentimiento pendiendo de un hilo.

Quienes hacen Ghosting no saben el daño que puedan ocasionar hacia la otra persona, hacia alguien que confiaba en ellos (ellas), alguien que les abrió el corazón y ante cualquier problema es mejor resolverlo y si no tiene solución es mejor aclarar y hablar las cosas de frente, cuando el amor desapareció, cuando la otra persona no era lo que queríamos, cuando alguien más apareció, en fin. Lo cierto es que pueden existir miles de respuestas, pero lo importante de todo es no desaparecer, dejando en el otro esa estela de preguntas sin respuestas, dejando la incertidumbre de lo sucedido, inseguridades, miedos, dudas, depresión y en su caso llegando a tomar cierta distancia en cuestiones del amor, a ese temor de volver a pasar por la misma situación.

Ahora que el mundo rueda bajo la sombra de las redes sociales, es más notorio que exista este tipo de situaciones, en donde esos amores a distancia que se destilan tanto amor, en muchos casos terminan siendo presas del Ghosting; ya que es tan sencillo que estando detrás de una pantalla, no ver el rostro de dolor de terminar algo, de evitar quizá un enfrentamiento, de que puedan surgir las preguntas y para muchos es más sencillo desaparecer del plano de quien decían amar. En esta época las palabras se las lleva el viento, y brincar de relación en relación es tan sencillo, el ignorar, eliminar y bloquear se encuentra al alcance de nuestras manos.

Sin ponernos a imaginar el daño que se causa a quien se ilusionó, que amó, que dio todo por lo que creía era una “relación”. No dejemos que la otra persona se vea dañada por nuestra falta de compromiso, por los fantasmas o nudos que nos envuelven; debemos

de cerrar cada ciclo de la mejor forma para que los demás puedan continuar sin miedos. Es tan sencillo para quienes practican el Ghosting continuar con su vida, como si nunca, como si nada, como si nadie, sin ver el sufrimiento y el duelo de los demás. Así que no olvidemos la frase de: “No hagamos lo que no deseemos que nos hagan”, a ponerlo en práctica…

Los invito a leerme en el Diario Digital e Impreso EXTRA de la Laguna y en mi página de

Facebook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

