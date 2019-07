Gerardo Martino: «No hay posibilidad de que los jugadores impongan reglas, el jugador viene o no»

(AGENCIAS)

02 de Julio de 2019.- El pase a la final estará en juego ante Haití. El estratega, Gerardo Martino,sabe lo importante que es que la selección mexicana cumpla con llevarse el título del torneo de la Concacaf, por lo que aseveró que no le dará descanso a sus mejores hombres.

«¿Descanso en una semifinal?, nadie se quedaría fuera por descanso. Lo que sí trataremos es evitar los riesgos, tampoco es que tengamos la certeza de que todo vaya a salir como lo pensamos. Bajo ningún punto de vista va a ver un futbolista que se quede afuera para darle descanso. Si mañana se da el resultado que esperamos, estamos ante los últimos 180 minutos de torneo».

Al ser cuestionado sobre la inclusión de los futbolistas ausentes en este torneo, Martino destacó que tendrán que adaptarse al sistema de trabajo y resaltó que los jugadores no son los que mandan en la selección.

«Yo no tengo ninguna duda de que tenemos que crear buenas condiciones para que crezcan los jugadores que tenemos convocados. Con los que no vinieron por diferentes circunstancias vamos a ser mejores, los que entren sabrán la forma de trabajo, tenemos que crear buenas condiciones para los que están y para invitar a los que no vinieron. En selección conduce el entrenador. No hay posibilidad de que los jugadores impongan reglas, el jugador viene o no, quiere o no quiere estar».

Martino mencionó sentirse mal por no estar presente en el terreno de juegoeste martes, pero aseveró que su ausencia no afectará a los jugadores.

«Me siento mal de no poder estar mañana en el banquillo, pero eso no debe afectar el rendimiento de los jugadores en la cancha y que no hagamos un buen partido. Yo no me voy a sentir de la misma manera al no estar en el campo».

El entrenador argentino fue claro al señalar que México nunca ha perdido la etiqueta de favorito en la Copa Oro y que lo mantiene sin importar el rival.

«Todas estas cuestiones acerca de la responsabilidad de México de llegar a las últimas instancias, lo poco que hay para ganar y lo mucho que hay para perder, son situaciones que conocemos de antemano. Nunca nos corrimos del lugar de ser favorito, no es nada que he aprendido durante la competencia, lo sabía desde antes».

El Tata destacó que el VAR ha ayudado en las diferentes ligas a que exista más transparencia en el terreno de juego y espera que en un futuro se implemente en la Concacaf.

«El VAR lo vemos en todas las competencias a nivel internacional, creo que Estados Unidos fue de las primeras competencias en utilizarla y también México. Lo que es cierto es que a veces el VAR parece tedioso, viéndolo en la Copa América, también es una herramienta que reduce mucho el margen de error. Seguramente a futuro la tendremos en los torneos de Concacaf».

Sobre su enfrentamiento ante Haití, el Tata Martino elogió su forma de juego y dijo que la clave para vencerlos es tener la posesión de balón en todo momento.

«Haití es un equipo muy efectivo y que aprovecha al máximo las concesiones que le da el rival para meterse al partido. Lo más importante es jugar más el partido que queremos nosotros y no lo que quiere Haití, estaremos predispuestos a jugar el partido con más posición de pelota. Si nosotros controlamos el partido, seguramente la parte física favorecerá menos a Haití».

Martino comentó que el nivel demostrado en la Copa Oro ha superado a la Copa América que se disputa de manera simultánea, ya que se han visto mejores partidos en el torneo del norte.

«He visto buenos partidos de Copa Oro, es difícil jugar con un estándar de rivales en fase regular y con otro en fase final. Hay mejores partidos que en la Copa América; no digo que sea peor, pero el nivel de competitividad es importante».

Por último, habló de los lesionados y destacó lo hecho por Guillermo Ochoa en la tanda de penaltis ante Costa Rica.

«Jonathan y Andrés Guardado han llevado el mismo proceso de recuperaciónque el resto del equipo. Ochoa es un arquero muy reconocido. Tiene un gran compromiso con la forma de juego que le queremos dar al equipo».

