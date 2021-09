Geraldine Bazán confiesa que Gabriel Soto nunca fue su ‘crush’

(AGENCIAS) 10 de septiembre de 2021.- Geraldine Bazán confesó que cuando era una joven su celebrity crush no era Gabriel Soto (quien luego se convirtió en su esposo), sino otro actor muy popular en ese momento.

La actriz estuvo como invitada en el programa Montse & Joe donde habló del famoso por el que sentía atracción en su juventud.

Yolanda Andrade, conductora de la emisión, le preguntó si Gabriel Soto era su crush cuando él era integrante del trío Kairo. La respuesta de Geraldine sorprendió a todos.

“No, no. No era mi crush. Igual y van a decir ahorita ‘¿Qué?’, pero mi crush era, (en la telenovela) ‘Mi pequeña traviesa’, Héctor Soberón, imagínense. A mí me encantaba Héctor Soberón en ‘Mi pequeña traviesa’, bueno, pues cada quién. Ahorita ya no, obviamente”, dijo la actriz.

Geraldine contó que sí llegó a contar a Soberón que él le gustaba y que actualmente es su “súper amigo”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se conocieron en 2007, en Miami, cuando grabaron la telenovela de Telemundo Bajo las riendas del amor. Dos años después, en 2009, nació su primera hija, Elissa Marie. En 2014 y luego de una relación intermitente, volvieron a ser papás de una niña, Alexa Miranda.

Gabriel y Geraldine se casaron en 2016. La pareja se separó en 2017 y concretaron el divorcio un año después. Se dijo que la relación acabó porque él le fue infiel con la actriz rusa Irina Baeva.

