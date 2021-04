Ganadores de la entrega 93 del Oscar

(AGENCIAS) 26 de Abril de 2021.- Luego de que la crisis sanitaria obligara a cerrar las salas de cine y causara estragos en los estrenos cinematográficos en Hollywood, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la ceremonia se llevaría a cabo este domingo 25 de abril, en el que contarán solo con pocos invitados.

La edición número 93° de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, se celebró este año sólo con la participación de los nominados y sus invitados, la sede principal es Union Station, una estación ferroviaria en el centro de Los Ángeles, y en la sede tradicional de la gala en el Teatro Dolby de Hollywood, las celebridades posaron en la red carpet más esperada.

Aquí te presentamos la lista completa de los ganadores del Premio Oscar 2021.

Mejor Película

‘Nomadland’

Mejor Actriz

Frances McDormand (‘Nomadland’)

Mejor Actor

Anthony Hopkins (‘The Father’)

Mejor Director

Chloé Zao (‘Nomadland’)

Mejor Actriz de Reparto

Yuh-Jung Youn (‘Minari’)

Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya (‘Judas and the Black Messiah’)

Mejor Película Animada

‘Soul’

Mejor Fotografía

‘Mank’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (Ann Roth)

Mejor Documental

‘My octopus Teacher’

Mejor Cortometraje Documental

‘Colette’

Mejor Edición

‘Sound of Metal’

Mejor Película Internacional

‘Another Round’ (Dinamarca)

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Ma Rainey’s Black Bottom’

Mejor Banda Sonora

Trent Reznor, Jon Batiste y Atticus Ross (‘Soul’)

Mejor Canción Original

‘Fight for you’ (‘Judas and the Black Messiah’)

Mejor Diseño de Producción

‘Mank’

Mejor Cortometraje Animado

‘If Anything Happens, I Love You’

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Two distant strangers’

Mejor Sonido

‘Sound of metal’

Mejores Efectos Especiales

‘Tenet’

Mejor Guión Adaptado

‘The Father’

Mejor Guión Original

‘Promising Young Woman’

