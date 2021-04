Furia de la realeza con The Crown

(AGENCIAS) 26 de Abril de 2021.- Algunos han instado a los espectadores a boicotear la serie y advirtieron al gigante estadounidense de la transmisión que los usuarios del Reino Unido se van a desuscribir en masa porque el programa está «dañando a la familia real».

El autor real Hugo Vickers ha revelado que el difunto príncipe Felipe odiaba el programa y estaba «muy, muy molesto» por el drama de época, que pronto rodará su quinta temporada en el Reino Unido.

Jonathan Pryce reemplazará a Tobías Menzies como el duque de Edimburgo.

La serie, que mezcla hechos con ficción, se toma «libertades escandalosas» y está «despreciablemente distorsionada», dicen los críticos. La descripción de que el comportamiento del duque de Edimburgo en la escuela de alguna manera condujo a la trágica muerte de su amada hermana en un accidente aéreo ha sido señalada como particularmente aborrecible.

Con la Reina y la nación todavía tambaleándose por la muerte del Príncipe, Vickers ahora quiere que el programa sea cancelado , diciendo:

“Creo que todo debería cancelarse, pero no será así. Todo va a seguir adelante. No les podría importar menos. Están criticando la tragedia. Hicieron la muerte del escudero de la reina, el comandante Hugh Lindsay. La viuda en esa ocasión estaba bastante disgustada. Ahora pueden decir lo que quieran porque no pueden difamar a los muertos. Han hecho un flaco favor y le toca a alguien corregir esta historia sobre cómo era él [Philip] en realidad. Es horrible lo que están haciendo, completamente para dañar a la Familia Real. Si crees que así es como se comporta la monarquía, no habría justificación para ello. Predigo lo peor [para la próxima temporada]. La última temporada terminó con el príncipe Felipe advirtiendo a Diana que, a menos que ella siguiera la línea y decidiera no separarse, las cosas podrían terminar mal para ella «.

La ex miembro del gabinete y columnista del Express Ann Widdecombe dijo:

“No me sorprende que ningún miembro de la Familia Real esté molesto por esto. No lo veo porque no me gusta el entretenimiento presentado como un hecho, y creo que eso es lo que se está haciendo aquí. Creo que hay un caso para mirar las reglas para tener que poner un descargo de responsabilidad sobre eso, diciendo ‘Esta no es una serie histórica fáctica’. Insto a todos a que se lo pierdan. Netflix solo gana dinero con él porque lo estás viendo».

El príncipe Felipe estaba «molesto» por una historia sobre la trágica muerte de su hermana embarazada Cecile en un accidente aéreo en 1937. El programa sugería que Felipe tuvo, sin querer y de forma colateral, algo que ver con el desplazamiento de su hermana, donde encontraría la muerte.

Esto implicó una «fabricación de la verdad», dijo Vickers.

«Estaba muy molesto por eso, lo sé a ciencia cierta», dijo Vickers.

“Netflix sabe que no es cierto, porque Felipe viajó al funeral de su hermana con su padre. No hubo puñetazos, no hubo cancelación de medio plazo para él, su hermana viajaría de todos modos, no tenía nada que ver con él. Fue lo más horrible que le pasó en la vida».

Richard Fitzwilliam, comentarista y crítico de cine de Royal, estuvo de acuerdo:

“El programa se toma libertades escandalosas. El episodio que trata de la trágica muerte de su hermana Cecile, hermana del príncipe Felipe, fue absolutamente, despreciablemente distorsionado.

“En 1937, Cecile murió en un accidente aéreo, y The Crown insinúa que debido a su mal comportamiento en Gordonstoun [la escuela] cuando estaba encerrado, significaba que ella no podía pasar las vacaciones con él, y luego tomó el vuelo [que resultó fatal].

«La serie implica que su padre culpó a Philip por la muerte de su hermana».

Cuando se le preguntó si había un caso para reescribir el personaje, Fitzwilliam dijo: “Siempre hay un caso para reescribir su personaje.

“El punto general es que Philip no ha sido retratado favorablemente y parece un poco liviano y muy incómodo con el papel de consorte. Espero que la gente aún se dé cuenta del extraordinario gran británico que fue, con toda esa energía que usó para el beneficio de tantas organizaciones benéficas, y también su incondicional apoyo a la Reina, que no se enfatiza en The Crown «.

Netflix se negó a hacer ningún comentario oficial, pero una fuente de producción senior dijo: «No comentamos sobre historias individuales relacionadas con The Crown, especialmente una historia de hace varias temporadas».

Según informan medios locales, los parlamentarios de alto nivel dicen que la plataforma de transmisión corre el riesgo de enfurecer al público si las próximas dos series tuviera contenido que pudiera angustiar a la Reina.

