Funes Mori acusa difamación de parte de la prensa al publicar que jugó con Covid-19

(AGENCIAS)

05 de Febrero de 2021.- Confrontó a la prensa. Rogelio Funes Mori, atacante argentino de los Rayados de Monterrey, se presentó en conferencia de prensa para aclarar lo dicho por diversos medios en los que apuntaban que ‘el Mellizo’ había jugado ante América con síntomas de Covid-19. Visiblemente molesto, habló del tema y pidió que se cerrar de manera definitiva.»Estoy acá para que me expliquen por qué me acusaron de haber jugado con Covid ante América. Es delicado. Me molestó mucho lo que se habló, estoy molesto, pero sin faltarle el respeto a nadie. Escuché decir a que no me presenté el domingo a entrenar. Si informan con mentiras era mejor no decir nada».

Funes Mori consideró que esa información «se pasó de la raya» y que si no tienen pruebas es mejor dar el tema por finalizado.»Tocaron un tema delicado como es la salud con el Covid que se ha cobrado mucha gente. Pasaron un límite y se pasaron de la raya. Por todo esto que pasó, quiero que no se hable más y se cierre el tema.

Si no tienen pruebas para acusarme, que se cierre acá».Para terminar por aclarar todo, Funes Mori narró cómo fue el procedimiento que siguió luego de presentar los primeros síntomas de coronavirus.

«Entrené la semana normal, jugué los 90 minutos (vs América) y nunca tuve síntomas. El domingo (después del partido) me levanto, pierdo el gusto, el olfato y me comunico con el doctor. Me dijo que me presentara al Barrial, que me hicieran el test rápido y la PCR. Me dieron positivo, me fui a mi casa y me aislé».

Ya en temas deportivos, Rogelio Gabriel Funes Mori no se preocupa por el paso de Rayados, pues considera que poco a poco mejorarán y entenderán la idea futbolística de Javier Aguirre.»La primera fecha anduvimos bien, después no fuimos tan explosivos.

Estamos tranquilos y sabemos la calidad de jugadores que tenemos. Estamos haciendo un equipo sólido y el buen juego lo vamos a recuperar porque entendemos lo que nos dice el profe Aguirre y eso es buenísimo para no relajarnos», finalizó.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter