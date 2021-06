Fundamental la Creación de Nuevas Estructuras para la Transformación a Universidades Híbridas

Saltillo, Coahuila a 17 de junio de 2021.- “Las universidades cuyas actividades antes de la pandemia por covid-19 eran presenciales y que están en camino a convertirse en instituciones híbridas, tendrán que crear nuevas estructuras para atender a diferentes audiencias, ya que sin duda estas cambiarán”, es uno de los aportes que hizo Alex Rayón Jerez durante su charla “Hacia la universidad híbrida del mundo post-COVID19”, actividad que se realizó como parte del Ciclo de Conferencias “De cara a la Agenda 2030, Reflexiones sobre el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila”.

Alex Rayón Jerez es Vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto, España, también se desempeña como profesor del área de economía y transformación digital, tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Business School de la Universidad de Deusto, su área de interés y especialización es la economía digital y varios de sus paradigmas habilitantes en particular (Big Data, Industria 4.0, Internet of Things, Smart Cities, Gamification, Mobile Apps, Semantic web, Linked Open Data, etc.), además es Doctor en Informática y Telecomunicaciones, habiendo desarrollado su tesis doctoral en el área de Big Data y Business Intelligence.

El evento se desarrolló a través de la plataforma Zoom, donde el coordinador general de Extensión Universitaria de la UAdeC, Víctor Manuel Sánchez Valdés, comentó que todas las universidades deben de transformarse a partir de la pandemia, lo que resulta complicado, ya que no existe una guía que enseñe como hacerlo, por lo que es fundamental que se aprenda de aquellas instituciones que han sabido innovar.

Alex Rayón Jerez, señaló que parte de su trabajo como Vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto es detectar las tendencias mundiales en cuanto a la educación superior, lo que trae consigo que se dote a los estudiantes de una mirada internacional que les muestre hacia donde irá fluyendo el mundo.

Recalcó que está cambiando como se consume la educación superior y que las universidades hibridas tendrán que abrir su panorama y considerar a nuevas audiencias, ya que hay personas que buscan estudiar pregrados de manera online, población que se encuentra entre los 35 a 40 años, por lo que se requieren nuevas estructuras para atenderla.

Señaló que también se debe de cambiar lo que se enseña y las sesiones online deberán de ser conceptuales, mientras que las presenciales tendrán que ofrecer un valor agregado y abordar tareas cognitivas no rutinarias, esto para continuar fomentando la interacción humana, pues de no hacerlo podría pasar fácilmente a lo digital.

Por otro lado, comentó que la enseñanza continuará siendo una ciencia social y la inteligencia artificial no puede suplir al profesorado, por lo que es fundamental que las universidades inviertan en la capacitación constante de su comunidad docente para que cuenten con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una enseñanza hibrida satisfactoria.

Agregó que la inversión más rentable del mundo es estudiar, por lo que las universidades tienen la tarea de cambiar sus modelos de enseñanza e incluir la educación dual, dotando al alumnado de conocimientos actuales que les brinden mejores oportunidades.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet