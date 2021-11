Fuerte declaración de George Clooney sobre el accidente de Alec Baldwin

(AGENCIAS) 17 de noviembre de 2021.- George Clooney se refirió a la tragedia durante el rodaje de la película de “Rust”, cuando Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. El reconocido actor y director estadounidense tachó el tiroteo fatal de “loco” y “exasperante”.

El actor dijo que la muerte de Hutchin fue claramente el resultado de “muchos errores estúpidos”.

La estrella de Hollywood, de 60 años, señaló que nunca había escuchado el término “pistola fría” usado para describir que un arma de fuego es segura de usar en el set, después de que supuestamente la frase fuera usada por el director asistente de la película, David Halls, antes de entregarle el revólver a Baldwin para un ensayo de una escena.

En declaraciones al podcast WTF con Marc Maron, Clooney subrayó: “He estado viendo las noticias y tengo que decir que tienen al malo, que será el subdirector. Puede que sea un idiota, no conozco al tipo en absoluto, pero he estado en sets durante 40 años y la persona que te entrega el arma, la persona responsable del arma, es la persona de utilería o el armero. Punto”.

Y además calificó como “una locura” que hubiera balas reales en el set de la película.

Clooney dijo que el tiroteo fatal, que también hirió al director Joel Souza, fue un “terrible accidente”, pero afirmó que el subdirector David Halls nunca debería haber estado cerca del arma y no podía creer que hubiera ocurrido después de rigurosas medidas de seguridad implementadas después de las muertes en el set de Brandon Lee y Jon-Erik Hexum.

Dijo que cada vez que le entregan un arma en el set, la abre, se la muestra a la persona a la que apunta y al equipo, la dispara seis veces al suelo antes de devolvérsela al armero después de cada escena.

“Cada vez que me entregan un arma en el set la miro, la abro, se la muestro también a la persona a la que estoy apuntando, se la muestro al equipo”, señaló Clooney. “Lo hago después de cada toma y cuando termino, la devuelvo al armero”.

“En parte se debe a lo que le sucedió a Brandon. Todos lo hacen. Todos lo saben”, explicó el ganador del Oscar.

“Después de la muerte de Brandon, realmente quedó muy claro: abrir el arma, mirar por el cañón, mirar en el cilindro, asegurarse”, dijo sobre los pasos de seguridad en los sets de rodaje algo que Baldwin parece haberse saltado.

Y agregó: “Quizás Alec hizo eso, espero que lo haya hecho, pero el problema es que las municiones son complicadas. Porque parecen balas reales. Tienen un pequeño agujero en la parte de atrás por donde alguien ha sacado la pólvora”.

Las pistolas de utilería en el set tienen un aspecto realista y, debido a esto, Clooney revisa dos y tres veces para asegurarse de que no sean peligrosas. “Cada vez vez que me entregan una pistola que contiene seis cartuchos, apuntas al suelo y la aprietas seis veces”, dijo Clooney, y señaló que “es una locura” no hacerlo.

El actor también acusó a la producción de “Rust “de “escatimar” en costos, lo que llevó a la contratación de armeros sin experiencia.

“Es un accidente terrible. Pero una persona de 24 años con esa poca experiencia no debería estar al frente de un departamento de armas“, dijo sobre Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de “Rust”, que junto a Halls son los más complicados en el caso que está aún siendo investigado.

Clooney luego habló sobre las acusaciones que se han formulado contra Baldwin, Gutiérrez-Reed y Halls, quien supuestamente gritó “¡arma fría!” antes de que Baldwin recogiera el arma de fuego, pensando que era seguro de usar.

“Nunca escuché el término ‘pistola fría’”, puntualizó Clooney, al referirse a las explicaciones de los protagonistas de la escena fatal de “Rust”. “Nunca había escuchado ese término. Literalmente. Solo están hablando de cosas de las que nunca había oído hablar. Es simplemente exasperante”, concluyó.

El Departamento del Sheriff del condado de Santa Fe ha dicho en documentos judiciales que la jefe de utilería Sarah Zachary tomó el arma de un camión de utilería cerrado y se la dio a la armera Hannah Guttierez-Reed. Ella cargó el arma con cartuchos de una caja de municiones falsas, pero aparentemente una de ellas era una ronda viva.

Guttierez-Reed dijo que le mostró el arma a Halls, quien admitió que no la inspeccionó lo suficientemente a fondo antes de dársela a Baldwin, quien luego la disparó mientras ensayaba para una escena.

Baldwin está siendo demandado junto con otros productores por el jefe de iluminación de la película Serge Svetnoy, acusándolo de negligencia.

La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles nombra a casi dos docenas de acusados asociados con la película, entre ellos Baldwin, que era tanto estrella como productor; David Halls, el subdirector que le entregó el arma a Baldwin; y Hannah Gutierrez Reed, quien estuvo a cargo de las armas en el set.

Las autoridades no han acusado a nadie por el tiroteo de “Rust” el mes pasado en Nuevo México.

La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, advirtió que “nadie ha sido descartado en este momento”, incluido Baldwin.

