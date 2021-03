Frida Sofía responde a las acusaciones de Alejandra Guzmán

(AGENCIAS) 22 de Marzo de 2021.- Luego de que Alejandra Guzmán acusó a ‘Despierta América’ de haber sido víctima de su de emboscada y a través de su equipo legal emitió un comunicado aclarando que la llamada para reconciliarse con Frida Sofía fue una trampa del programa, ahora fue la hija de la cantante quien envió un comunicado para fijar una postura al respecto.

“Despierta América ha sido un programa que siempre ha apoyado de forma objetiva y conciliadora no sólo la carrera de Frida Sofia, sino también la situación familiar que se ha vivido por largo tiempo entre ella y su mamá Alejandra Guzmán. Es irresponsable, por parte del equipo de la Sra. Guzmán, acusar de amarillismo o sensacionalismo cuando lo único que se vivió el pasado viernes fue un momento sublime entre madre e hija, que no sólo conmovió a los que estuvimos presentes y lo vivimos en carne propia, pero también a la audiencia que por largo tiempo ha deseado que Alejandra y Frida se reencuentren y limen sus asperezas”, se puede leer en el comunicado.

Frida negó que el programa de televisión busca aumentar sus índices de audiencia de la manera “más barata posible”, como señalaron los representantes de la intérprete de ‘Reina de corazones’.

“En lo absoluto Despierta América es un programa que lucra con el rating que además tampoco manipuló ninguna situación, negamos categóricamente ese hecho. El teléfono de Frida Sofia jamás fue usado en la conversación con su mamá Alejandra Guzmán como se afirma en el comunicado por el equipo de manejo de la artista”.

“Es frívolo e irresponsable culpar a Frida o a la producción del programa de un hecho falso; si bien es cierto que madre e hija tienen que sanar sus heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie de lo acontecido el pasado viernes en el show ya que todo el equipo de Despierta América no sólo fue impecable en todo momento, pero también, mostraron una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y a su mamá, quien tuvo la oportunidad de no contestar la llamada si ese hubiese sido su deseo y se hubiese respetado”.

Además se expresa que, acusar con un comunicado agresivo, despectivo y poco profesional culpando a la producción y a la misma Frida Sofía es un acto falto de ética y respeto.

“Como equipo, nuestro deber es buscar la unión, la armonía y que el amor entre madre e hija vuelva a reinar de nuevo, no instigar ni buscar situaciones o culpar a terceros por cosas que no fueron tal y como tristemente se han expuesto, sobre todo que ponen una responsabilidad y una culpabilidad en Frida, simplemente es falsa”, finaliza el comunicado de Frida.

La mañana del viernes, durante la emisión del programa, Frida Sofía entabló una llamada con Alejandra Guzmán, en la que la invita a una reconciliación, pues, aseguró, la extraña y ama.

“Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado… y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”, expresó Frida Sofia en la llamada.

Por su parte, Alejandra Guzmán le dijo a su hija que está dispuesta a platicar con ella y que no existe problema que no puedan superar. “Yo quiero empezar diciéndote que te amo, la verdad, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo y que no hay nada que no podamos solucionar”, respondió la cantante antes de concluir la llamada.

