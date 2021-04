Frida Sofía reacciona al video de Alejandra Guzmán con nuevas acusaciones

(AGENCIAS) 12 de Abril de 2021.- Frida Sofía respondió al video que publicó su mamá, Alejandra Guzmán , en torno a las declaraciones por un supuesto abuso sexual que sufrió en la infancia por parte de su abuelo, Enrique Guzmán .

En el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, la joven cantante mantiene su postura sobre que su abuelo la violentó sexualmente cuando ella tenía cinco años y le pide a la intérprete de ‘Reina de Corazones’ que ya no lo encubra más.

En su comunicado, Fiida Sofía cuestiona que aunque Alejandra Guzmán sabe de la violencia que Enrique ejercía sobre ella y su ex esposa Silvia Pinal, aún así, decida respaldarlo.

“Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad».

“Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación del abuso, el esconder lo inescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara”, dice al principio de su mensaje.

Frida recalcó que se siente orgullosa por haber levantado la voz y denunciar públicamente su caso, el cual, asegura, la llevaba lastimando desde hace muchos años.

“Estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos”, agregó.

Por último, la modelo de 29 años le solicitó a su mamá que ya no siga diciendo que tiene problemas mentales porque ella no los padece.

“Por más que me tires a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es que tienen problemas mentales. Hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas”, explicó.

Además, en sus historias de Instagram, Frida está subiendo los mensajes de apoyo que ha recibidos de parte de sus seguidores y destacó aquellos en los que sus los cibernautas están en desacuerdo con Alejandra Guzmán, quien en su video declara que mete las manos al fuego por su papá.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet