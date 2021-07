Frida Sofía no necesita viajar a México para seguir con su proceso legal

Ciudad de México a 10 de julio de 2021.- Xavier Olea y Diana Valderrama, abogados de Frida Sofía, explicaron en el programa Ventaneando los detalles de la situación legal que afronta su cliente debido a su residencia, sobre todo tras su denuncia a Enrique Guzmán.

Según la defensa de la hija de Alejandra Guzmán, la también cantante no tendría problemas para continuar con su denuncia si no viaja a México, pues de ser necesario, sería el Ministerio Público quien iría a encontrarse con ella.

«La asistencia consular existe desde siempre y no tiene implicaciones negativas de ninguna forma el que Frida no resida en el país; para eso existen los convenios internacionales entre México y Estados Unidos.

«La asistencia consular, que se traduce en que el cónsul puede hacer diligencias y actos en nombre del Ministerio Público, y en caso necesario, si así lo considera la Fiscalía, el Ministerio Público puede trasladarse a la ciudad de residencia de Frida», dijo Olea.

Los abogados explicaron que Moctezuma Guzmán, de 29 años, atraviesa una situación migratoria no concluida, por lo que actualmente no puede salir de Estados Unidos, y es por ello que las autoridades mexicanas podrían tomar dicha decisión.

Además, Valderrama aseguró que el objetivo de su representada no es que sus familiares tengan alguna condena en la cárcel, ya que, de ser posible, podría haber una reparación del daño de parte de Alejandra y Enrique Guzmán.

Eso dependería de las agravantes que acredite el juzgado, pues como se recordará, los cantantes fueron denunciados por los delitos de violencia familiar, psicoemocional, física e incluso económica y patrimonial.

Por otra parte, Frida Sofía aseguró a la revista People en Español que la familia Guzmán Pinal hace todo por callar su denuncia contra de su abuelo y que han hecho lo imposible para minimizar sus declaraciones.

«No lo siento, lo sé: le desmonetizan los (videos de) YouTube a cualquier persona que me defienda. El hashtag #YoTeCreoFrida lo han eliminado por completo, y la gente ya se dio cuenta, ya se le cayó la venda de los ojos, del poder que tiene la fama, el fanatismo, el dinero… o sea, ya se dieron cuenta, ya no es tan fácil callar a la gente así», expresó la cantante.

Frida aceptó que su mamá no tiene ganas de verla. «No necesito que ella me ayude porque cuando uno ofrece ayuda, no es: ‘Ven conmigo y yo te ayudo’. Aquí es: ‘Te ofrezco ayuda’ o ‘déjame ayudarte, hay que buscar ayuda, no yo te ofrezco’. Si ves el lenguaje corporal de todas las entrevistas, me llama mucho la atención la de Adela (Micha)…

«Creo que ella no sabía que iba a pasar en esa entrevista, no se lo imaginó, como nadie se lo imagina, ¿sabes?, pero esa pregunta que le hizo… ‘¿Cómo sabes que no lo hizo?’… la respuesta ahí está», abundó Frida Sofía.

La intérprete respondió a quienes la acusan de destruir a la familia Guzman-Pinal: «Me vale la dinastía y el apellido. Lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal. Si tú traes a un hijo al mundo, lo bañas tú, lo cuidas tú, lo crías tú, si no, nadie pidió nacer».

Finalmente, Frida aseguró que a pesar de estar rodeada de todo lo necesario, siempre le dolió la ausencia de su mamá: «Y en el caso de la gente que (dice que) sí, que madre sólo hay una… qué bendición. De verdad, no sabes la envidia que le tenía a todas las niñas que se quejaban: ‘Ay mi mamá’ .Y yo así de: ‘Lo que yo daría’… Una vez (dijeron en el ballet): ‘¿Por qué le dan el rol a ella si nadie la viene a ver?'».

