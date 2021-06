Frida Sofía hace oficial su denuncia contra Enrique y Alejandra Guzmán

(AGENCIAS) 10 de junio de 2021.- A dos meses de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado sexualmente de ella cuando era niña, la hija de Alejandra Guzmán empezó el proceso legal para demandar a su abuelo y a su mamá.

En su perfil de Instagram, la cantante publicó un video en el que aseguró que su intención al emprender acciones legales es buscar justicia y no venganza por los diversos hechos de los que ha sido objeto y que, confesó, la afectan todos los días de su vida.

«Utilizo este medio de comunicación ya que me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio. Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue la idea de aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Tenía ganas de sentarme frente a frente con él y su público para que me conocieran, me vibraran y me oyeran hablar con y de la verdad».

«Durante la entrevista me solté y no pude callarme más. No soy una persona que se vende para contar su vida y llamarla una exclusiva. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta», declaró en la primera parte de su video.

La joven reconoció que tras concluir la reveladora entrevista se sintió liberada y fortalecida. «Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y tan fortalecida pero así fue. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente de uno, otros más presentes, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas.

«Me he sentido muy sola y avergonzada, es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad».

En varias entrevistas, tanto Alejandra como Enrique Guzmán han alegado que la joven padece un trastorno de personalidad, lo que la ha llevado a emitir esos juicios en contra de su familia, sin embargo, Frida aseguró que esos supuestos problemas mentales se deben a los traumas que ha sufrido desde niña.

«La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no paso, porque nos da miedo ser señaladas que nos llamen locas, manipuladoras, mentalmente inestables, cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres».

«Somos mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia, son abusos que nos marcan y cambian para siempre. Oí, vi y viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir, me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida», agregó.

Frida reconoció el dolor que sufre tras ser abusada y violentada por la persona que más tenía que cuidarla. «Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo: haber sido abusado y violentada o vivir completamente descuidado, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme».

Finalmente, Frida Sofía habló de la demanda que interpondrá contra Enrique y Alejandra Guzmán. «Después de muchas horas con psicólogos y peritos, de un proceso de sanación, veo mucho más claro, incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia que es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días».

«Justicia porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia. Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado cosas similares».

La joven hizo un llamado a las autoridades a que «actúen conforme a derecho, con rectitud. Que muestren a la sociedad que no importa la fama ni las influencias» para que demuestren que la justicia sí existe.

