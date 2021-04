Frida Sofía demandará a Enrique Guzmán y presenta «prueba» de su miedo hacia él

(AGENCIAS) 14 de Abril de 2021.- A pesar de que el abuelo de Frida Sofía, el cantante Enrique Guzmán, supuestamente confirmó a una revista de circulación nacional que emprenderá acciones legales en su contra por difamación, la única hija de Alejandra Guzmán está dispuesta a probar que abusó de ella cuando aún era muy niña y sobre todo, que no miente.

Para ello, este martes 13 de abril la modelo y health coach publicó en su cuenta de Instagram una foto para probar su testimonio.

En la imagen aparece Frida Sofía en brazos de su mamá, Alejandra Guzmán, quien sonríe a la cámara. Junto a Alejandra está su hermano Luis Enrique, quien también sonríe. Y justo frente a Frida Sofía se encuentra su abuelo quien la mira mientras se carcajea.

Pero la expresión de Frida no corresponde a la escena; ella no sonríe, no suelta alguna carcajada. La niña ve a Enrique Guzmán con una cara quizá de sorpresa, y según ella misma; es de miedo.

Junto a la foto, Frida Sofía publicó un mensaje en el que se “disculpa” por no tener, a los 5 años, una cámara para poder grabar a su abuelo.

“Para tod@s los que quieren pruebas … perdón que no tenia cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad. Pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS”, se lee en el mensaje de Frida Sofía al que ya le dieron “me gusta” más de 37 mil personas, entre ellas su madrastra, Beatriz Pasquel.

Aunque supuestamente Enrique Guzmán había declarado a una publicación que iba a demandar a Frida en Miami, este martes el hijo del actor (y tío de Frida), Luis Enrique Guzmán, aseguró que no es verdad lo que dice la revista.

“Referente a la última nota de mi persona y mi familia… me permito expresarles que el contenido de dicha revista es totalmente falso. Estamos explorando la posibilidad, junto a mis abogados, de tomar acción por la vía legal. Cuento con las pruebas suficientes para respaldar mis palabras y en su momento serán expuestas. Como se sabe, mi familia y yo estamos pasando por momentos difíciles, los cuales solo de manera privada se pueden arreglar”, dice el documento.

Por otra parte, la tarde del mismo martes el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que Frida Sofía demandará a su abuelo por abuso sexual.

“Estoy en condiciones de informar que hablé con Frida Sofía y va a denunciar a Enrique Guzmán. Si lo va a denunciar ante las autoridades”, dijo el conductor.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet