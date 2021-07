Fox Sports reclama al Club Santos la terminación abrupta de su contrato de transmisión

Torreón, Coahuila a 21 de julio de 2021.- El Club Santos Laguna rescindió su contrato de transmisión de sus partidos a través de Fox Sports, empresa que recientemente compró Grupo Lauman.

Así, el canal deportivo señaló que se trató de una decisión unilateral del equipo de futbol, pese a que Fox Sports “ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales”, según expresó el canal en un comunicado.

Por tanto, Fox Sports señaló que la terminación anticipada del contrato es “errónea y una notoria violación del mismo”.

Ambas partes mantuvieron una relación comercial durante los dos últimos años. En ese periodo, Fox Sports se encargó de transmitir los partidos como local de la escuadra lagunera.

La violación al contrato de transmisión de Fox Sports por parte del Club Santos puede llegar a tribunales

Grupo Olergi, empresa propietaria de los equipos Santos, Tampico Madero y Atlas, no estuvo inmediatamente disponible para comentar sobre su decisión de rescindir el contrato con Fox Sports.

En tanto, los analistas ven varias posibilidades para este desencuentro entre el canal y el equipo.

“Sin duda representa un golpe fuerte a los ingresos, más en una época en la que los estadios aún no están llenos y ver fútbol por televisión es la forma de seguir a los equipos”, dijo Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercados de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Sin embargo, al canal le quedan las transmisiones de otros cinco equipos de primera división:

León

Tijuana

Monterrey

Pachuca

Querétaro

Aunque si el club demuestra algún incumplimiento por parte de Fox Sports, estos equipos también podrían despedirse del canal. “Seguramente seguirá un juicio para determinar si hay una sanción para Santos; aunque el club menciona que Fox Sports fue quien incumplió primero el contrato al no tomar su parecer sobre los cambios en los derechos de transmisión tras la venta de la televisora a El Financiero (Grupo Lauman)”, dijo Alamilla.

¿Dónde transmitirá Santos Laguna sus partidos?

Pese a la salida de Fox Sports, Santos Laguna no puede simplemente terminar su relación con el canal que transmitía sus partidos sin tener un as bajo la manga. Las opciones no se limitan a los canales abiertos o privados de televisión.

“Esta noticia se da a muy pocos días de que empiece el torneo. Fox Sports ya no va a transmitir los partidos del Club Santos, ya no le va a pagar por los derechos de transmisión que —en promedio— pueden representar 50% de los ingresos de un club”, señaló Francisco San José, catedrático de mercadotécnica del deporte de la Universidad Anáhuac.

Entonces, el equipo no se quedará fácilmente sin esos ingresos. “El ‘plan B’ del Club Santos podría ser desde volver a las transmisiones con una cadena de televisión como TV Azteca o Televisa —aunque no se ha dado a conocer—; otra alternativa son actores como Amazon Prime, Apple TV, Twitch, Facebook Live u otros”, dijo San José.

Con su salida del canal, el club usa su fuerza para llevar sus partidos al mejor postor. Actualmente, el valor de Santos Laguna es de 1,450 millones de pesos (mdp), de acuerdo con cifras de Transfer Markt. Es el quinto equipo más importante por valor de mercado total, según el sitio de estadísticas.

“Santos deja de manifiesto que los derechos de transmisión del futbol generan ingresos importantes; y les causó una molestia que Fox Sports no hiciera del conocimiento del club los nuevos acuerdos. Además, los tiempos se ajustan para que los clubes puedan tomar esas decisiones con el incremento que estamos viendo en plataformas OTT (como Netflix, Amazon y otras)”, dijo Alamilla.

Al respecto, Grupo Lauman —que compró a Fox Sports— indicó a Business Insider México que sus operaciones con el canal todavía no están integradas completamente sin mayores detalles.

