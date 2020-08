Florinda Meza revela la razón por la que salió del aire Chespirito

(AGENCIAS)

19 de Agosto de 2020.- Florinda Meza, viuda del conocido comediante Chespirito finalmente ha dado una entrevista para aclarar su postura frente a la reciente situación en la que se vio envuelta su familia cuando medios de comunicación anunciaron la salida del aire de todos los programas de su difunto esposo en todo el mundo, esto debido a un conflicto entre la empresa que tiene los derechos de los programas y las televisoras que aún en la actualidad emitían constantemente varios de los programas del famoso comediante y en los que Meza también aparece.

La famosa comentó para el programa ‘De primera mano’ que se encontraba en una situación complicada ya que la razón por la que había salido del aire Chespirito era debido a un conflicto entre las partes y ella claramente es miembro de Grupo Chespirito, quienes poseen los dichos de distribución, pero ha asegurado que ella no fue consultada o tomada en cuenta en estas negociaciones, por lo que se enteró de la noticia a la par del público, sin ninguna explicación de parte de los ejecutivos que tomaron esa decisión.

La famosa está consciente de que son tiempos difíciles para las empresas, no culpa del todo a Televisa o Grupo Chespirito ya que considera que aún hay alguna posibilidad de que exista alguna estrategia detrás que permita que en algún momento el programa regrese se forma exitosa a la televisión, pero por el momento ha perdido la esperanza al respecto.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mi nadie me ha informado de nada”.

Desde un principio su familia habló al respecto exigiendo alguna explicación porque las personas comenzaron a cuestionarlos al respecto, desafortunadamente no sabían qué responder ante esta situación de la que no fueron parte, pero aprovecharon para expresar su dolor ante tan triste noticia, especialmente Meza recalcó que no era un buen momento para arrebatarle al público uno de los programas que daban esperanza y diversión durante la dura situación causada por la pandemia por coronavirus.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...