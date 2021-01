FKA twigs habla de ataques racistas que vivió al ser novia de Robert Pattinson

31 de Enero de 2021.- La rapera FKA twigs vuelve a acaparar los titulares, y es que después de haber acusado de violencia al actor Shia Labeouf, ahora se ha animado a compartir otro oscuro pasaje de su vida sentimental.

La cantante dio detalles de su relación con el actor Robert Pattinson en el podcast titulado Grounded, de la BBC, en dichas declaraciones, la intérprete asegura que su relación la llevó a tener una profunda depresión y ni siquiera era por algo directamente relacionado a Robert.

La popular rapera explicó que durante los meses que salió con el protagonista de Crepúsculo, la prensa y los fans de él se encargaron de hacer de su vida un auténtico infierno, en el que su autoestima se vio severamente afectada.

¿La razón? Las comparaciones y ataques racistas que se hicieron una constante en su vida mientras tuvo una relación con Pattinson, a quién cuestionaban por haber ‘elegido’ a una mujer morena como su novia.

“Él era su príncipe azul blanco y creo que consideraban que debía estar con una persona blanca y rubia, pero no conmigo. Hiciera lo que hiciese, en aquel tiempo la gente encontraba fotos de monos y me ponía a hacer lo mismo que ellos”, dijo en el programa.

Aunque FKA intentó no dar importancia al asunto, reconoce que eso la llevó a un problema de autoestima, pues llegó a considerarse menos valiosa a partir de los ataques que recibió durante casi un año.

“Recuerdo que [el acoso] tuvo un enorme efecto dismórfico en mí durante aproximadamente seis meses o un año, tiempo en el que cada vez que veía mis fotos y fotografías pensaba, ‘Dios, me veo como un mono, y la gente va a decir que me veo como un mono. Así que tengo que tratar de ocultar este aspecto de mono que tengo, porque de lo contrario, la gente me atacará”.

Afortunadamente para la intérprete, hoy eso está en el pasado y reconoce que puede hablarlo libremente, gracias al apoyo que recibió de terapeutas y de otros amigos suyos que la ayudaron a cambiar la imagen que tenía de sí misma luego de los ataques de los haters.

Actualmente la rapera ha dado inicio a un polémico tema al denunciar el abuso que su ex novio, Shia Labeouf habría cometido, hay que recordar que fue justo la relación Shia, la que vino después de su rompimiento con Pattinson.

