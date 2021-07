Fiscalía de la CDMX busca a Ryan Hoffman, hermano de Yoss N y él responde

Ciudad de México a 09 de julio de 2021.- Tras la detención de Yoss ’N’, han salido a la luz más detalles acerca de su caso y esta vez llamó la atención que la Fiscalía de la Ciudad de México está buscando a Ryan Hoffman, hermano de la youtuber.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía le mandó un mensaje al también influencer en donde escribieron, ‘buen día, ¿deseamos hacer contacto con usted, sería tan amable de seguir nuestra cuenta para comunicarnos vía mensaje directo?’ Esto sucedió durante la audiencia que estaba teniendo Yoss ’N’, en la que fue vinculada a proceso por lo que la manera en la que las autoridades se pusieron en contacto con el youtuber dio de qué hablar en las redes sociales.

@DebRyanShow Buen día, ¿Deseamos hacer contacto con usted, sería tan amable de seguir nuestra cuenta para comunicarnos vía mensaje directo? — Fiscalía CDMX

¿es normal que contacten a una persona por Twitter, cuando bien saben dónde vive? ¿hacen lo mismo con otras personas? Pregunta seria’, ‘no podía creer este tuit.

Ni en mi país (que somos como una aldea cualquiera) se ve que la Fiscalía actúe así de payasa’, ‘¿Qué es esto? Creo que no es modo para solicitar, están dando un show, por favor llamada de atención’, fueron los comentarios que generaron las personas en redes sociales.

Por lo que tras la ola de comentarios que recibió Ryan, el influencer rompió el silencio en sus historias de Instagram y comentó que tanto él como su familia están tratando de solucionar el problema legal por el que atraviesa su hermana.

‘Solo paso a saludarlos, a decirles que estoy bien, todo está chido, todo el día me la paso en llamadas por teléfono, con mi familia, todo está bien, todo está cool, y nada más para decirles gracias por su apoyo, por la buena vibra, por todos los mensajes. Estamos solucionando todo lo que se tenga que solucionar’, dijo.

Finalmente, el creador de contenido mencionó que está tan concentrado en el problema de su hermana y también en su trabajo, ‘Si me ven muy desaparecido es porque estoy, de verdad en mil cosas, mil llamadas, también tengo trabajo, no puedo dejar de trabajar, es algo super complicado, si siguen viendo publicaciones son publicaciones también de trabajo, no les puedo estar informando de todo pero bueno, aquí estoy, ya saben que me debo a ustedes, que son los que me siguen’.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet