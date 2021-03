Filtran mail en el que Meghan pide a la reina que desmienta pelea con Kate

(AGENCIAS) 13 de Marzo de 2021.- Meghan Markle reveló durante su explosiva entrevista con Oprah Winfrey que se dio cuenta de que ella no tenía ninguna protección de la casa real británica cuando el palacio se negó a aclarar que ella no había hecho llorar a Kate Middleton durante la discusión que tuvieron días antes de su boda real.

Ahora, se dio a conocer que la todavía duquesa de Sussex pidió al palacio de Kensington que desmintiera esa información, pero no obtuvo ningún resultado. Omid Scobie, autor de la biografía no oficial de Meghan y Harry, habló en enero de 2020 sobre un mail que la ex actriz envió a un miembro del palacio justo el mes en el que anunciaron su deseo de independizarse de la familia real.

En un artículo publicado por la revista Harper’s Bazaar, Omid Scobie explicó que ese mes el palacio de Kensington requirió con urgencia al príncipe Harry que firmara un comunicado en contra de un “ofensivo” artículo del diario The Times, en el que se informaba que el príncipe William había “acosado constantemente” a los duques de Sussex cuando todavía eran miembros activos de la realeza.

Según el autor, esa sería la gota que derramó el vaso para los duques de Sussex. “Bueno, si ahora vamos a emitir un comunicado, entonces tal vez el palacio de Kensington podría dejar las cosas claras sobre mí [que no hice llorar a Kate]”, respondió Meghan al palacio de Kensington a través de un mail.

Scobie también reveló que Meghan preguntó al palacio por qué en este lugar nunca se había tenido en cuenta su versión de la historia sobre su pelea con la duquesa de Cambridge. “Pero por más peticiones que hizo la pareja, su sugerencia fue ignorada. Según le dijeron, la duquesa de Cambridge no debía ser objeto de chismes”, escribió el biógrafo real en su artículo de Harpers Baazar.

En la entrevista de Meghan con Oprah, la esposa del príncipe Harry tuvo la oportunidad de aclarar que fue Kate quien la hizo llorar a ella a raíz de un desacuerdo aparentemente relacionado con los vestidos de las niñas que participaron como pajes en la boda. Meses después, un medio británico publicó todo contrario, asegurando que había sido la duquesa de Cambridge quien había llorado en esa situación.

“Comencé a entender que no solo no me iban a proteger, sino que incluso estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia”, dijo Meghan a Oprah.

