Fey confiesa que se sintió usada por Mauri Stern

(AGENCIAS)

11 de Noviembre de 2020.- La cantante Fey confesó todo la relación sentimental que sostuvo con el integrante de Magneto, Mauri Stern.

La interprete de “Azúcar amargo”, Fey, se sinceró y abrió su corazón para contar todos los detalles se relación y sonada ruptura con el integrante de Magneto, Mauri Stern, quien además de su pareja fue su manager.

Los cantantes vivieron uno de los romances más sonados y queridos del espectáculo, pero su separación también fue muy mediática por las condiciones en las que llegó a su final.

“Esta persona lo que quería es totalmente seguir trabajando conmigo, que yo siguiera de su artista porque le importaba más el trabajo que yo como persona, pero eso ya hasta un día lo platicamos, que la parte de amor si me preguntas. No fue tan importante, sí obviamente hubo, uno se ilusiona, y uno siente, y uno todo, pero ni siquiera éramos compatibles como seres humanos, es muy chistoso, hubiera estado mejor puro trabajo”, aseguró en entrevista con Yordi Rosado.

Ante la clara pregunta si ella se había sentido utilizada por su ex pareja y manager, ella contestó: “Claro, después de muchos años, porque para aceptar que te usaron, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es como mujer sentir que no te están queriendo presumir, lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles y clavadísima en lo de mi disco y mi carrera”, contó.

Hace semanas surgió la noticia de que Fey y Salvador Zerboni eran novios, pero fue el mismo actor quien declaró que su relación se había terminado, pero no aclaró cuánto tiempo duraron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...