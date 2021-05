Fernando Gorriarán desafía a Cruz Azul antes de la final

Torreón, Coahuila a 26 de Mayo de 2021.- El torneo Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX comienza a llegar a su fin, y resta poco tiempo para que Santos Laguna y Cruz Azul se enfrenten en la final de ida de la Liguilla, programada para este jueves 27 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio TSM Corona. Y uno de los protagonistas del conjunto Lagunero comenzó a palpitar el choque con La Máquina.

Se trata de Fernando Gorriarán, quien junto con Luis Romo platicaron con la prensa en el primer Día de Medios de cara a estos juegos definitorios. Respecto de su rival de turno, el futbolista uruguayo dejó en claro que no importa el poderío que ostenta el conjunto de Juan Reynoso, consideró que en las finales no hay favoritismos, y dejó en claro que confía en los suyos.

«Las finales son partidos aparte, no importan los nombres, las jerarquías, los salarios, y el que haga mejor las cosas se va a llevar el torneo», expresó uno de los valuartes del equipo de Guillermo Almada. Y añadió: «Somos un equipo que no sale a defender. Las finales no son de favoritos, es un tema más de ustedes que de nosotros».

En el mismo sentido, Gorriarán indicó que los Guerreros no mirarán la presión que pueda tener Cruz Azul por romper la mala racha sin títulos en el futbol mexicano, sino que se preocuparán por potenciar su juego: «Yo me preocupo por nosotros, no por ellos ni lo psicológico, vamos a tratar de lastimar a Cruz Azul. Lo que pase allá es problema de ellos».

En el mismo sentido, añadió que cuentan con las armas para hacerle daño a La Máquina: “Cruz Azul es un gran plantel pero tenemos las virtudes para lastimarlos y llevarnos la serie. Nos toca disfrutar el presente. Nos toca contra un equipo grande pero vamos primero en casa, con nuestra gente. Tenemos que disfrutar de este momento”.

