Feministas protestan afuera de la Fiscalía de Quintana Roo para exigir justicia tras feminicidios

Quintana Roo a 05 de Abril de 2021.- Colectivas feministas de Quintana Roo se manifestaron este domingo afuera de la Fiscalía General del Estado, en Cancún, para exigir justicia tras los feminicidios ocurridos en la entidad en las últimas semanas.

Con consignas como “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” o “México feminicida”, las inconformes hicieron pintas en los muros de la fiscalía y prendieron fuego en una de las puertas, de acuerdo con reportes de medios locales y fotografías difundidas en redes sociales.

Las feministas también utilizaron Twitter y Facebook para mostrar su descontento y exigieron transparencia y justicia en todos los casos de feminicidios que han ocurrido en Quintana Roo, sobre todo el de Victoria Salazar, la salvadoreña que fue asesinada por policías de Tulum el pasado 28 de marzo.

En la protesta participaron alrededor de 50 mujeres, quienes también clamaron por el aborto legal y seguro, así como por la equidad de género. Según reportes locales, el contingente se formó en la avenida Xcaret para luego dirigirse al edificio de la Fiscalía, en Cancún.

El fin de semana pasado, fueron reportados cuatro feminicidios en Quintana Roo. Uno de ellos fue el de Victoria Salazar, cuyo cuerpo fue sepultado hoy en El Salvador.

El gobierno de ese país centroamericano pidió a las autoridades mexicanas que se haga justicia en el caso y se castigue a los responsables. La Fiscalía del estado ya vinculó a proceso a los cuatro policías implicados en la muerte de Victoria.

La pareja de la refugiada salvadoreña asesinada también fue vinculada a proceso el jueves pasado, ya que, según la fiscalía, abusó sexualmente de una de las hijas de Victoria. “Hoy se vinculó a proceso al sujeto que abusó (sexualmente) de una de las menores, que eran hijas de Victoria. Ya está en un centro de detención y se iniciará el proceso correspondiente”, sostuvo el fiscal Óscar Montes de Oca.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet