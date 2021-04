Félix Salgado Macedonio, a punto de sufrir un desmayo en pleno mitin

Guerrero a 05 de Abril de 2021.- Al finalizar una marcha en su apoyo a la que asistieron más de 3 mil personas, el senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, estuvo a punto de desmayarse, luego de dirigir su discurso en un mitin.

Tras su mensaje en el Zócalo de este puerto aproximadamente a las 11 de la mañana, Salgado Macedonio fue bajado del templete por su equipo tras verse débil, cuando los asistentes entonaban el Himno Nacional.

El abanderado de Morena para la gubernatura de Guerrero fue llevado con dirección a Caleta a bordo de una camioneta que, segundos después fue seguida por una ambulancia.

Minutos después, Salgado Macedonio regresó al acto donde sólo caminó unos metros para cambiarse de vehículo y retirarse.

Del incidente no hubo información oficial por parte de su equipo de campaña y tampoco por parte del propio Salgado Macedonio en sus redes sociales.

El contingente comenzó a reunirse desde las 8 de la mañana a un costado de la glorieta de La Diana Cazadora, aunque otros contingentes ya esperaban en distintos sitios de la avenida Costera, como el Asta Bandera, y en otros del trayecto al Zócalo.

La marcha provocó que la Costera y la avenida Cuauhtémoc colapsaran, ya que las intersecciones fueron cerradas desde temprano por policías viales, por la manifestación en favor de Félix Salgado Macedonio, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró la candidatura a gobernador por no presentar sus gastos de precampaña.

Ya en el mitin, Salgado Macedonio insistió en el que INE le retiró de manera injustificada su candidatura, y confío en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se la devolverá.

También hizo un llamado a los ex aspirantes de Morena a cerrar filas con él, aunque de momento no sea candidato. “Les toque candidatura o no les toque candidatura, todos de este lado; tengo toda la confianza de que el Tribunal electoral nos va a regresar la candidatura”, expresó.

A la marcha acudieron más de 3 mil personas provenientes de las distintas regiones de todo el estado, y ocuparon los dos sentidos viales de la Costera para cerrar el paso durante el mitin.

En el templete fue quemado un ataúd de cartón, con la foto del presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello.

