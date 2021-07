Felipe de Edimburgo heredó su ducado a uno de sus hijos, Carlos podría impedirlo

(AGENCIAS) 15 de julio de 2021.- Muchos antes de la muerte de Felipe, en 1999, el Palacio de Buckingham anunciaba que el título de duque de Edimburgo pasaría, tras su muerte, a su hijo menor, el príncipe Eduardo.

Fue una decisión tomada tanto por el propio duque, como por la reina Isabel II e incluso, en ese entonces, el príncipe Carlos también había aceptado tal decisión, sin embargo parece que ha cambiado de parecer.

Fue el mismo Eduardo, conde de Wessex, quien habló del tema el mes pasado, dejando ver que había probabilidad de que no se cumpliera con el deseo de su padre de heredarle el título de duque de Edimburgo.

«En teoría todo estaba bien, cuando todavía era uno de esos castillos en el aire que hacía mi padre. Pero, por supuesto, dependerá de si el príncipe de Gales quiere o no, cuando se convierta en rey, así que habrá que esperar a ver», fue la declaración que hizo Eduardo a la BBC.

De hecho, Eduardo es el único hijo de Isabel II y el príncipe Felipe que no es duque, ya que tras su boda tomó el título de conde de Wessex. Y, supuestas fuentes cercanas al príncipe de Gales aseguraron a The Times: “Si de Carlos depende, el título no irá a los Wessex».

Ha surgido tanta presión sobre el tema que incluso un portavoz del príncipe Carlos ha tenido que dar una declaración: “Todas las historias de este tipo son especulaciones y aún no se ha tomado ninguna decisión. Sería inapropiado e irrespetuoso hacia la reina hablar de asuntos que tengan que ver con el ascenso al trono [de Carlos]».

Lo anterior deja ver que todo puede pasar y que no necesariamente el título de duque de Edimburgo será para Eduardo, a pesar de haberlo acordado así hace 22 años entre Felipe, Isabel II y Carlos.

Dicho título fue otorgado a Felipe cuando se iba a casar con Isabel II, el propio papá de la reina, el entonces rey Jorge VI, se lo dio poco antes de la boda. Desde ese entonces quedó estipulado que el título pasaría al primogénito de la pareja tras la muerte del duque, así que este mandato está por encima de cualquier otro acuerdo posterior.

Es así que, actualmente Carlos, además de ser príncipe de Gales, tiene el título de duque de Cornwall y duque de Edimburgo. En el momento en el que se convierta en rey, tras la muerte o abdicación de Isabel II, todos estos títulos se fusionan con la Corona y dejan de existir, por lo que quedarán “disponibles” para ser repartidos como él desee en su momento.

Lo que no se sabe es por qué razón el príncipe Carlos no querría que su hermano menor, quien está casado con Sophie de Wessex, ostentara el título que pertenecía a su padre.

