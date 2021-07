Felicidades a Saltillo porque llega a sus 444 años más fuerte, unida y con estándares de Avanzada Nacional: MARS

– Asiste Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a la entrega de la “Presea Saltillo”.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Julio de 2021.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís asistió, como invitado de honor, a la Sesión Solemne del Cabildo de Saltillo, en la que se entregó la “Presea Saltillo”, dentro de los festejos del 444 Aniversario de la ciudad.

La Presea Saltillo constituye el máximo reconocimiento que el Ayuntamiento de Saltillo otorga anualmente, el cual es entregado durante la realización de Sesión Solemne de Cabildo efectuada dentro del marco de los trabajos de Aniversario de la ciudad, a aquellas personas físicas o morales cuya labor, obra o servicios prestados a la comunidad, los distinguen y sean relevantes para la sociedad saltillense.

En esta edición la “Presea Saltillo” se otorgó al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil TELETÓN (CRIT) Coahuila, en la Categoría Institucional, misma que fue recibida por Herminio Rodríguez Torres, su director general.

A Patricia Elena Martínez González, en la Categoría Vida.

Y al doctor Jorge Arturo Fuentes Aguirre, en la Categoría Post Mortem, presea que recibió su hija Teresa Catalina Fuentes.

Luego de hacer una pequeña reseña histórica sobre la fundación de la capital coahuilense, personajes y hechos históricos que la han marcado, el gobernador Miguel Riquelme expresó que hoy se festeja el 444 aniversario de la fundación de esta ciudad de tradición, de heroísmo y de grandeza, convertida por el impulso de su sociedad en la segunda mitad del siglo 20, en una importante área metropolitana, motor del desarrollo del estado, cuyos éxitos y modernidad van de la mano con los desafíos y el destino de Coahuila.

“En la Administración Estatal nos unimos con júbilo y reconocimiento a la institución y a las personalidades que son acreedoras a la Presea Saltillo”, señaló Riquelme Solís, al resaltar y reconocer las cualidades de la señora Patricia Elena Martínez González, del doctor Jorge Fuentes Aguirre, así como de todo el equipo del CRIT-Teletón.

De esta institución, reconoció que, durante la fase crítica de la pandemia, confirmó su alto compromiso con los coahuilenses al abrir sus puertas y sumarse a las estrategias de atención, control y prevención de los contagios por Covid-19.

El mandatario estatal señaló que, a punto de culminar su administración municipal, Manolo Jiménez ha sostenido una permanente alianza con su Administración en el objetivo compartido de transformar la ciudad en todos los sectores; cuidar el patrimonio tanto histórico como natural, pero, sobre todo, construir los espacios necesarios para cambiar el presente y conquistar el futuro.

“Las obras que hemos realizado en alianza entre Estado y municipio, han renovado la vida de nuestra gente y serán disfrutadas por nuestras hijas, hijos y las generaciones venideras”, aseguró.

Asimismo, aseguró que toda obra construida, todo programa instrumentado ha sido evaluado y estudiado en términos de sus beneficios sociales, económicos, culturales y turísticos.

Hizo un recuento de las exitosas obras de infraestructura, urbana, social, proyectos turísticos, ambientales, culturales, deportivos, de seguridad que se han realizado en Saltillo, algunas de ellas que han trascendido las fronteras.

“Hoy Saltillo está a la delantera de la reactivación económica y de la atracción de las empresas globales que generan las fuentes laborales que demandan los trabajadores”, mencionó.

Riquelme Solís aseguró que la confianza de los empresarios de México y el mundo que siguen llegando, confirman que Saltillo es un excelente lugar para invertir y crecer.

“Muchas felicidades a Manolo Jiménez porque ha demostrado ser un alcalde ejemplar, que ha sabido tomar las decisiones correctas en el momento preciso, logrando con ello, trascender de un gobierno de reacción a uno proactivo; con una agenda de trabajo, puntual y de resultados”, indicó el mandatario estatal.

Agradeció a todas y todos las incontables muestras de solidaridad y el apoyo que ha tenido para su proyecto de Gobierno durante este tiempo, “La gente de la capital me ha hecho sentir uno más de ustedes: saltillense por adopción”.

“Muchas felicidades a la ciudad de Saltillo porque llega a sus 444 años más fuerte, unida y con estándares de avanzada nacional”, enfatizó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

En su mensaje, el Alcalde Manolo Jiménez Salinas mencionó que juntos, sociedad, iniciativa privada y Gobierno tienen hoy en día a Saltillo de pie y “echado para adelante”.

“Hoy hemos llegado a este 444 aniversario como una de las ciudades más seguras de México, con buenos servicios públicos, con prosperidad, con oportunidades y una de las mejores ciudades con calidad de vida en el País”, señaló Jiménez Salinas.

En agradecimiento al gobernador Miguel Riquelme, por su apoyo y respaldo de siempre, le entregó, a nombre del municipio de Saltillo, un reconocimiento a manera de un Sarape de Bronce.

“Por ser un aliado inigualable, un coahuilense que llegó aquí ya hace varios años para trabajar por nuestra gente, un gran líder y sus acciones hablan por sí solas; un gran amigo de Saltillo que nos ha impulsado para lograr loe mejores indicadores para nuestro municipio, el gobernador Miguel Riquelme”, mencionó Manolo Jiménez.

A esta Sesión Solemne de Cabildo asistieron, además, diputada María Bárbara Cepeda Boheringer, en representación del Congreso del Estado; Homero Ramos Gloria, magistrado representante del Tribunal Superior de; Carlos Humberto Robles Loustaunau, Secretario del Ayuntamiento; Armando Fuentes Aguirre; Armando Guadiana Tijerina, Senador de la República; Martha Garay, diputada federal; Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno.

José María Fraustro Siller, Alcalde electo de Saltillo; Enrique Martínez y Martínez, Ex gobernador y ex presidente municipal; Miguel Arizpe Jiménez, Ex alcalde; Óscar Pimentel González, Ex alcalde.

Además de integrantes del gabinete legal y ampliado del Estado; alcaldes de la región; diputados electos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet