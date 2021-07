Familia real reacciona a la noticia del libro biográfico de Harry

(AGENCIAS) 20 de julio de 2021.- Si bien fue el medio estadounidense Page Six quien confirmara primero que el príncipe Harry, de 36 años, se encontraba trabajando en sus memorias junto con el escritor J. R. Moehringer y la editorial Penguin Random House, ayer, la propia casa editorial y el duque de Sussex publicaron sus respectivos comunicados oficiales.

Penguin Random House, tanto en sus redes en Estados Unidos como en Reino Unido, informó que el libro sería lanzado a finales del 2022.

“El príncipe Harry ofrecerá un retrato personal honesto y cautivador, uno que muestre a los lectores que detrás de todo lo que creen saber se encuentra una historia humana inspiradora, valiente y edificante”, se lee en parte de dicho comunicado.

Por su lado, Harry expresó su sentir desde la página web de su Fundación Archewell:

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”.

Según compartió Daily Mail, el adelanto que el príncipe Harry recibió por sus memorias ronda los 20 millones de dólares, convirtiéndose en una de las sumas más altas en la historia de la literatura.

Era de esperarse que esta nueva “bomba” no cayera del todo bien para la familia real británica ni para los simpatizantes de la misma.

«La familia real está conmocionada por el libro», asegura una fuente a Us Weekly , aparentemente el príncipe Carlos y el príncipe William están «particularmente preocupados por lo que Harry revelará» en sus memorias.

Por su parte, expertos en realeza ya han dado sus primeras impresiones, mismas que no califican positivamente esta nueva acción del príncipe.

«Un libro de Harry, escrito por Meghan», expresó una fuente cercana a la familia real tras leer las palabras de Harry sobre sus memorias.

Mientras que otra fuente aseguró que el anuncio había provocado ‘muchos ojos en blanco’, y agregó: ‘Creo que todos están cansados de estar enojados cuando se trata de esos dos [Harry y Meghan]. Han pasado los últimos 18 meses haciendo todo lo que le prometieron a Su Majestad que no harían: ganarse la vida con sus vidas anteriores y su estatus como miembros de la Familia Real. Es deprimentemente predecible, desafortunadamente ‘.

Lo que más ha molestado a muchos es que Harry no tuviera ni la cortesía de avisar a su familia sobre el libro, y que en parte esto explicaría por qué, durante su reciente visita a Reino Unido para la develación de la estatua de Lady Di hace tres semanas, el príncipe no buscara tener un momento privado con su hermano William o su padre.

La reina Isabel II, el príncipe Carlos y el príncipe William fueron informados del libro tan solo “momentos antes de que se hiciera público”, asegura la fuente a Daily Mail. Sin embargo, el portavoz de Harry aseguró que le dijo a su familia, incluida la Reina, “muy recientemente”, pero una fuente le dijo a The Sun: “Harry se apresuró a contactar a su familia solo cuando supo que la historia iba a salir, momentos antes de que se hiciera pública”.

Expertos en realeza predicen que las memorias serán más de lo mismo, es decir, una “introspección de ‘pobre de mí’ y más excusas para justificar su decisión de dejar la vida real y lo último que la Reina, el príncipe Carlos y el príncipe William querrán escuchar”.

Por su parte, el biógrafo Phil Dampier escribió este martes en el diario Express: “Estarán desesperados porque Harry, sin duda impulsado por Meghan, simplemente no dejará [el tema] por un tiempo… Si respetara su opinión [la de su familia], no haría este libro porque ellos no lo aprobarían”.

Fuentes reales creen que el príncipe Harry ha pasado los últimos tres años «culpando a todos menos a él y a su esposa… Muchas personas verán esto como otro ejercicio para hacer dinero a expensas de su familia de sangre”.

El experto en realeza, Richard Fitzwilliams, le dijo a MailOnline que considera que Harry ha estado usando sus apariciones en los medios como una forma de terapia para sacar sus demonios.

“Está exorcizando a sus demonios y no lo ve como algo disruptivo en absoluto. Lo ve como parte de convertirse en una nueva persona, de escapar y dejar de estar atrapado como Carlos y William… Quiere una audiencia que comprenda cómo se convierte en un nuevo él, y no sabemos que será todavía. ¿Será SU verdad o LA verdad?…

… Todavía se ven a sí mismos como víctimas, espero que sea constructivo [el libro] y no dé lugar a más revelaciones que dañen a su familia…. Es difícil ver exactamente lo que quieren Harry y Meghan y es posible que no lo sepamos hasta que veamos qué va a incluir en las memorias y qué podría avergonzar a su padre y qué será sobre su tiempo como miembros de la realeza. Ha hablado mucho sobre la curación, pero ¿qué quieren los Sussex de la familia real?».

Aún falta más de un año para que dichas memorias escritas por el príncipe Harry se publiquen, por lo que seguramente de aquí a entonces podrían suceder muchas cosas, sin embargo esta nueva decisión del nieto de la reina Isabel II podría manchar la imagen de la monarquía y habrá que esperar a ver si la Reina lo permitirá.

