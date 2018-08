Necesito hallar un espacio de escape , de tranquilidad. Un pequeño mundo de dos almas extraviadas, encontradas en medio de la tempestad, de una nada. Pérdidas por la sinfonía que ambos buscaban. Ilusos! no sabían que cada uno lleva lo que el otro necesitaba.

Caminaba pérdida cansada, extraviada en un abismo rutinario, que construye una montaña en mis hombros, que detiene mi paso que me impide volar, eras mi fuga, ese espacio lleno de emociones que alimenta mi alma, sin un plan elaborado, sin concretarlo habíamos escrito en piedra esos momentos, momentos tan gratos, aunque breves.

Así como pasa la vida y de manera solemne te encontré por casualidad una tarde fría de Noviembre, me perdí entre tus brazos y no me dejaste ir, de modo que yo me aferré a ellos y ahora eso es motivo suficiente para reír.

Es sublime como después de sentirme bajo la protección de tus brazos sentía que tus respiraciones eran más profundas, en cada una de ellas expulsabas tus tristezas, las cuales se mezclaban con el peso de mi rutina y el desgaste de mi vida, intercambiando todo eso por un pequeño mundo de paz y tranquilidad, me aterraba salir de esa zona de confort, pero aún así de ella salía renovada, con el alma lista a seguir adelante, con lo necesario para combatir con el desánimo y lo tremendamente rutinario.

El mundo completo era una ruina pero al mirar tus ojos todo tenía diferente forma, todo valía la pena, todo era posible, tu tenías esa esencia que me envolvía y una vez envuelta sabía que no escaparía, mil veces lo evite pero mil veces me seguiste constante, constante con amor, ternura y atención sin saber que lo único que yo buscaba era el sonido de tu voz.

Tenerte entre mis manos, atado y sin intención mínima de soltarte, rozar con mis labios tus mejillas; -¡Saves que es lo que más extraño! – Una tarde lluviosa con fondo gris, con un clima tan frío que un café sea indispensable, tu cuerpo tibio dando calor al mio entrelazar mis dedos a los tuyos, leer juntos aquel viejo libro sentados a la polvorienta chimenea dónde nos amamos tanto.

¿Que si me duele la distancia?…

¡va más allá del dolor!…

Acaba conmigo lentamente, cada día mi equipaje es más pesado, y no encuentro la parada de autobuses o el motel donde descansar, donde limpiar mi alma, y en esta dura existencia solo puedo decir que hay un vacío en mi vida; exactamente del que tienes tú.

Extraño nuestro mundo, nuestro aroma mezclándose en esas paredes que escondían nuestro secreto, la química de ambos sentimientos y las emociones que desencadenaban pero sobre todo te extraño, extraño tu vida, extraño tus besos…

Yuritzi!!

Yuritzi Rubí Medina Rodríguez

@DR