Expareja de Chuponcito lo denuncia por acoso y extorsión

Ciudad de México a 13 de junio de 2021.- El comediante conocido como ‘Chuponcito’ enfrenta un serio problema legal, y es que fue denunciado por su expareja sentimental, Bárbara Estrada que lo acusa de extorsión y acoso, pues asegura que el famoso payasito le exige fotos y videos comprometedores para evitar que la »quemara» en redes sociales.

En una entrevista que la mujer concedió al programa ‘Sale el Sol’, reveló que ya ejerció acciones legales en contra de José Alberto Flores, nombre real del artista, ya que no está dispuesta a soportar más sus extorsiones.

Según relató, el humorista la ha amenazado con publicar material del pasado y que ambos grabaron cuando todavía eran pareja: »Duramos casi cuatro años, y como ahorita no quiero acceder a mandarle fotografías en diferentes posiciones, (tiene) esa manera de extorsionarme; diciéndome que se las mande o que si no, me va a quemar en redes, pero ya hice la denuncia», explicó.

Estrada también reveló que el el actor le ha ofrecido dinero a cambio de que se grabe con su actual pareja y le mande las imágenes; además de que ha llegado al grado de pedirle cosas completamente fuera de la moral: »Me pedía videos íntimos, me decía que me daba cierta cantidad y que le mandara un video con mi actual pareja, También, hace un tiempo, me dijo que me daba 20 mil pesos por acostarme con mi papá», agregó.

Esta no sería la primera vez que ‘Chuponcito’ es acusado de algo semejante, pues cabe recodar que en febrero pasado su exrepresentante lo demandó por acoso, ya que presuntamente habría intentado besarla a la fuerza.

