Exmánager de José José, confirma que interpondrá demanda contra Sarita Sosa

(AGENCIAS)

11 de Octubre de 2019.- Laura Núñez, ex mánager de José José, aseguró que Sarita Sosa y Sara Salazar no cumplieron la última voluntad de José José, que era ser sepultado junto a los restos de su madre en el Panteón Francés.

En entrevista para el programa Ventaneando, Núñez relató su lucha junto a José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del “Príncipe de la canción”, para cumplir su último deseo y adelantó que interpondrá una demanda contra Sarita en materia laboral.

“Por eso aguantamos lo que aguantamos, para cumplir la voluntad del señor (José José) que era estar enterrado en México con su mamá, y ser velado con una misa en la Basílica con su madre celestial y su madre terrenal”, expresó.

La que también fuera amiga incondicional del intérprete de “La nave del olvido” reveló que en los próximos días interpondrá una demanda contra Sara Sosa en materia laboral.

“(La demanda incluirá) 18 años donde no hubo seguro social, hubo falta de pagos, muchos, me tengo que sentar bien a redactar, y hacerla y notificarle a la niña”.

Y subrayó: “Así como la niña quiso derechos, pues ahora va a tener obligaciones y por parte de sus hijos lo que les corresponde por ley”.

De la misma manera, Laura reveló que no se le pudo realizar ninguna autopsia al artista. “No la pidieron las señoras Saras, no se le hizo porque ellas dijeron que no, obligatoria no (era) porque no fue accidente”.

Por su parte, la hija menor de José José aseguró en entrevista para el programa Suelta la Sopa que no se arrepiente de cómo sucedieron las cosas con su padre, pues dice que solo cumplió la voluntad de su papá y de su mamá.

En el mismo programa, Laura Núñez dijo que desconocía toda información acerca de la percepción que el intérprete tuviera de su exesposa, Anel, a quien muchos aseguran llegó a odiar debido a los problemas que existieron entre ellos. Al ser cuestionada por el presentador de la emisión, Daniel Bisogno, Núñez prefirió no opinar.

«No tengo esa información, siempre hay que decir la verdad y prefiero no cometer algún error, desconozco totalemente ese tema», afirmó la exrepresentante.

