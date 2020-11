Examen toxicológico de Xavier Ortiz aclara qué lo llevó a suicidarse

(AGENCIAS)

04 de Noviembre de 2020.- A casi dos meses de que Xavier Ortiz se quitara la vida en su casa de Guadalajara, se han dado a conocer los resultados de sus exámenes toxicológicos. Tras hacerse pública su muerte, circuló la versión de que el ex integrante del grupo Garibaldi se había suicidado porque padecía una enfermedad terminal, sin embargo, estos análisis descartan esa posibilidad.

Según se informó en el programa De primera mano , los exámenes arrojaron que el actor y cantante no padecía ninguna enfermedad terminal, tal y como se rumoró días después de su muerte. “El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. (En) todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión”, reveló al programa Carissa de León, ex pareja de Xavier y mamá de su único hijo.

De esta forma, la familia del artista mexicano seguirá avalando la versión de que Xavier Ortiz se suicidó en septiembre pasado por una profunda depresión causada por varios factores que en su momento explicó su hermana, Olga Ortiz Ramírez .

“Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero… estamos tan sorprendidos”, señaló su hermana en redes a principios de septiembre ante el cuestionamiento de una usuaria de Twitter que quería saber la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Xavier Ortiz se encontró al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara. Según reportes de medios locales, Ortiz se habría quitado la vida colgándose de una escalera de caracol. De acuerdo con los reportes policíacos que trascendieron, las autoridades recibieron una llamada al teléfono de emergencias 911, en la cual se alertaba sobre un aparente suicidio en la calle Victoria de la colonia Providencia; cuando los paramédicos arribaron al lugar el cuerpo de Xavier Ortiz , de 48 años, ya no presentaba signos vitales.

