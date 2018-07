Exalcalde de Canatlán atraviesa por muy dificil situación

Canatlán, Durango a 27 de Julio de 2018.- El exalcalde canatlense Eugenio Rodríguez del Campo (2007-2010) atraviesa una situación muy difícil de salud y económica familiar, a la espera de que el gobierno estatal le autorice una incapacidad y desde el día 14 de octubre de 2016 a la fecha está hospitalizado.

Al respecto, su esposa Nora Reyes de Rodríguez informó que el estado de salud que guarda su esposo es estable, pero la enfermedad sigue avanzando lentamente. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se maneja el estado de salud como delicado, pues ahorita depende completamente de otra persona, pues sólo puede mover sus ojos y sus párpados, ya con algo de dificultad.

Hasta ahorita de parte del gobierno no se ha atendido, no le han dado su incapacidad ya que el trabajaba para el INDEM y lo dieron de baja, pese a que presuntamente se dieron indicaciones del señor gobernador no se le ha dado atención. Para mí es muy difícil andar consiguiendo apoyos para que los hijos no dejen de estudiar.

La enfermedad empezó el mes de mayo del año 2016 y se encuentra hospitalizado desde el día 14 de octubre del mismo año; catorce días después fue trasladado a la ciudad de México y estudios y diagnósticos, regresando el día 15 de enero del 2017.

Las hermanas ayudan una parte, pagan las terapias y un turno de cuidados y otra hermana nos ayuda a cuidarlo unas horas en lo que salgo de trabajar, destacó.

Lo cuido catorce horas diarias, parte de la tarde y de la noche, de lunes a viernes y sábados y domingos de 19 a 20 horas, ya que tengo que pagar para que me ayuden y poder descansar y estar con mis hijos.

En Canatlán el gobierno sí nos apoya, la presidenta municipal Dora González se encuentra atenta, así como otros presidentes amigos de Eugenio, puntualizando que la familia está padeciendo una crisis económica muy fuerte.

