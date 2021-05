Ex participante de ‘Big Brother’ reaparece y aclara robo

Ciudad de México a 27 de mayo de 2021.- La ex participante de Big Brother, Azalia Ojeda, reapareció públicamente en el programa Ventaneando, luego de ser señalada de intentar cobrar un cheque que había sido reportado como robado por la cantidad de 350 mil pesos.

Ojeda se defendió de las acusaciones: «Nunca fui arrestada; me pagaron un cheque por una cantidad de un negocio que había hecho, que al final no cumplieron. Después de tanto tiempo, esta cantidad la di desde el 17 de diciembre, al ver que no cumplían le dije que no quería tener problemas, que me devolvieran mi dinero».

Azalia narró los hechos que se suscitaron minutos antes de su detención. «Llegué al banco a cambiar el cheque y di mi identificación; después de 40 minutos me acerco con la gerente del banco y le pregunté por qué no me cambiaban mi cheque y me dice: ‘Es que estamos teniendo problemas, deme unos minutos, siéntese’.

«A los 10 minutos entra una policía muy amable (…) Se me hace muy raro, creo que ‘me pusieron un cuatro’. ¿Cómo puede ser que, no cobré el cheque, ya hay alguien que te está grabando?, quiere decir que ya me habían puesto un cuatro, quiero pensar que es de la persona la que me está haciendo el fraude y no me quiere pagar», abundó Ojeda.

Luego de que la policía le notificó que el cheque estaba reportado como robado, Azalia aseguró que siempre estuvo en colaboración con las autoridades ya que ella también fue víctima de fraude y ahí fue donde le pidieron que acudiera al Ministerio Público a rendir su declaración.

«A mí nunca me detuvieron, nunca me tuvieron detenida, nunca me pusieron esposas, nunca me subieron a una patrulla», puntualizó. Al respecto de la imagen que se filtró en redes sociales, Ojeda dijo: «No estoy fichada, y lo pueden investigar, yo llegué y antes de tomarme mi declaración me dijeron que me tenían que tomar una fotografía».

Ese trámite, mencionó Azalia, que fue «para identificarme como la persona que entregué mi INE, pero no me ficharon porque yo no había delito”. Comentó que estuvo 30 horas incomunicada y sin hablar con su abogado, que se encuentra trabajando en su defensa para interponer una demanda contra la persona que la puso en esa situación.

«A la gente le es muy fácil juzgar, y está en todo su derecho, pero… sí me gustaría mucho que pensaran que soy una mamá soltera, que lo único que está haciendo es trabajar para sacar adelante a su hija, por lo mejor que yo pueda, no soy una delincuente», finalizó Ojeda.

