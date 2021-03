Eugenio Derbez lanza comentario ‘machista’ a su hija Aislinn y usuarios piden que se disculpe

(AGENCIAS) 12 de Marzo de 2021.- El humor negro no es para todos, y esta vez le ha traído consecuencias al gran Eugenio Derbez, pues el comediante mexicano se ha metido en un lío por posibles comentarios machistas.

Y es que su hija, Aislinn Derbez, decidió publicar en sus redes sociales un par de fotografías donde aparece vestida únicamente con lencería, y aunque muchos de sus seguidores la halagaron, su padre publicó un comentario que muchos consideraron como machista.

«Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá. ¿Pues no que mucha espiritualidad y mucha Magia del Caos? Dónde quedó esa imagen qué me vendiste», comentó Eugenio Derbez.

Estas palabras causaron gran polémica entre los usuarios de internet, quienes aseguraron que, pese al sentido del humor del actor, sus palabras hacia su hija mayor fueron ofensivas y fomentan el maltrato hacia la mujer.

Es por ello que algunos de los seguidores de Aislinn incluso pidieron al padre de la actriz que le ofreciera disculpas públicas y le sugirieron que no se escude en el humor para hacer declaraciones tan machistas.

“Eugenio Derbez sería lindo que cómo papá escribieras algo como … estoy orgulloso de mi hermosísima hija…. sabemos que el humor es lo tuyo, pero aveces estaría padre ver tu lado humano apoyando a tus hijos”, “Discúlpame, pero ¿disculpa?”, “En realidad está siendo super congruente, a esto se le llama libertad”, “La gente no debería de tomar a chiste tus comentarios tan machistas”, son sólo algunos de las respuestas que recibió Derbez.

