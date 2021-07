EU vuelve al cubrebocas mientras México minimiza a la variante Delta

(AGENCIAS) 27 de julio de 2021.- Ante la tercera ola por la Covid-19 a nivel mundial, México y Estados Unidos adoptan políticas opuestas ante el aumento de casos, impulsados por la expansión de la variante Delta del virus.

En Estados Unidos, donde 49.1% de la población total ya tiene el esquema completo de vacunación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) darán marcha atrás y volverán a recomendar que todas las personas, inclusive aquellos que ya están vacunados, utilicen cubrebocas en espacios cerrados en las zonas del país más afectadas por el virus, esto según información de fuentes oficiales.

Pese a que en mayo pasado los CDC relajaron las medidas en el uso de cubrebocas para las personas vacunadas, ahora se decidió dar marcha atrás a esta medida ante el aumento de casos en territorio estadounidense tras la llegada de la variante Delta.

En México, donde sólo 19% de la población total está completamente vacunada, las autoridades federales afirmaron este martes que, pese al incremento de casos en el país, el número de fallecimientos por la enfermedad se mantiene a la baja. Además, apuntaron que la mayoría de los casos se reporta entre la gente joven, que en su mayoría no ha sido vacunada, y entre los adultos mayores que no se han inoculado.

Mientras el gobierno de México busca acelerar la vacunación en medio de la tercera ola, algunos países, sobre todo en Europa, analizan aplicar una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 como refuerzo para sus ciudadanos, otros incluso ya lo han establecido dentro de su programa de lucha contra la pandemia.

Al respecto, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusaron que hay una “campaña de las farmacéuticas” para incrementar sus ventas de vacunas contra la Covid-19.

“Hay que tener cuidado porque como es lógico, las farmacéuticas quieren hacer negocio, y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar”, dijo López Obrador. López-Gatell aseguró que “hay una poderosa campaña de opinión inducida por las compañías farmacéuticas” para promover la aplicación de una dosis de refuerzo.

López-Gatell también aseguró que no existe “evidencia científica sólida” de que la variante Delta del SARS-CoV-2 sea más riesgosa o más transmisible. Pese a ello, el gobierno de EU determinó este lunes mantener sus limitaciones a los vuelos desde el extranjero ante el aumento de casos de Covid-19, ligados a esa variante.

Por otro lado, el presidente López Obrador dijo que su gobierno “hará gestiones” con Estados Unidos para permitir el acceso a personas que hayan recibido vacunas no autorizadas en aquel país. Dijo que las mismas han resultado eficientes.

“Yo me vacuné con AstraZeneca y claro que puedo ir (…) Voy a dar un dato. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo (…) estuvimos conviviendo, porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno”, dijo.

El pasado 23 de julio, semanas después de admitir que ya había comenzado una tercera ola, la Secretaría de Salud de México dio a conocer nuevos cambios en el semáforo epidemiológico, en los que se descarta el cierre total de actividades en el país.

El pasado 24 de julio, el presidente López Obrador insistió en que el próximo ciclo escolar arrancará en agosto con clases presenciales, sin importar las circunstancias en las que se encuentre el país.

“Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto llueve, truene o relampaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. México es, con Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno”, afirmó López Obrador en su gira por Veracruz para supervisar los programas para el bienestar.

