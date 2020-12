Estuve en el hospital: Verónica Castro habla de sus problemas de salud tras muerte de su mamá

(AGENCIAS) 16 de Diciembre de 2020.- Socorro Castro falleció el pasado mes de abril a los 85 años de edad. Su muerte dejó un vacío en sus hijos y nietos, principalmente en Verónica Castro, quien por primera vez habló de los complicados momentos que vivió y los problemas de salud que la llevaron al hospital tras el deceso de su madre.

En una entrevista con Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, Verónica Castro rompió el silenció y confesó que enfrentó varias enfermedades poco después de la muerte de su mamá, Socorro Castro.

«Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Estuve muy mal, se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas», dijo Verónica Castro.

La actriz mencionó que a su hijo, Cristian Castro, le afectó mucho la muerte de Socorro Castro y aseguró que ella se ha recuperado poco a poco e intenta salir adelante para dar ánimos a su primogénito.

«Es muy difícil, Christian a veces me dice: ‘Mamá, qué es esto, ¿se va a acabar?’, y yo no sé qué contestarle, todavía no entendemos muchas cosas, pero le está costando mucho a él», comentó.

Más adelante, Verónica Castro contó que la pandemia de covid-19 le ha afectado emocionalmente, pues tiene miedo de salir de su casa debido al incremento de contagios.

«Me dice mi hijo: ‘Mamá, vas a dejar de vivir, ¿te la vas a pasar aquí encerrada con miedo, con el tapabocas?’, le dije ‘¿Y qué hago?», contó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...