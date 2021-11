Estudiantes de la UAdeC Tramitan Amparo Jurídico Gratuito en la Brigada Universitaria

Piedras Negras, Coahuila a 18 de noviembre de 2021.- Como una experiencia que refleja la importancia de poner el conocimiento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de la sociedad, en el marco de la Brigada Universitaria de Salud y Servicios llevada a cabo en la Unidad Norte, un grupo de alumnos de la carrera de Derecho de la Facultad de Administración y Contaduría, con la guía de la profesora Wendoly Villareal Villarreal, atendieron a una señora cuyo hijo se encontraba detenido, por lo cual, se dieron a la tarea de redactar un amparo para tramitar la liberación.

La Brigada Universitaria de Salud y Serviciosimpulsada por la Coordinación General de Extensión Universitaria de la UAdeC, se efectuó el sábado 13 de noviembre en las instalaciones de la FAC en Piedras Negras, donde estuvieron presentes el titular de laCoordinación, Víctor Manuel Sánchez Valdés, el coordinador de la Unidad Norte, Juan Carlos Talamantes Arredondo, la directora del plantel, Verónica Villarreal Sánchez, así como directores de las Escuelas y Facultades de la Unidad Norte participantes.

Por parte de la Facultad de Administración y Contaduría, acudieron estudiantes de la Licenciatura en Derecho, quienes participaron de manera activa en la atención al público que acudió a solicitar asesoría jurídica gratuita en diversos trámites, como: rectificaciones de acta de nacimiento, alimentos, divorcios, violencia familiar, cartas de no antecedentes penales, entre otros.

Como parte de las gestiones y con apoyo de la docente e investigadora de la FAC, Wendoly Villarreal Villarreal, los alumnos de séptimo semestre, Emilio Ramírez González, Diana Patricia Miroslava CasiqueNúñez, Rut Alejandra Maldonado Salas, Génesis Jacobo Hernández y de quinto semestre, Pedro Javier Méndez Ruiz y Juan Enrique Vélez Fragarespectivamente, apoyaron a una señora que solicitó ayuda para liberar de prisión a su hijo, detenido por la policía una noche anterior.

La maestra Wendoly Villarreal relató que alrededor de las 12 del mediodía, la señora mencionó a los estudiantes que, su hijo no llegó a casa al salir de su trabajo el viernes por la noche, por ello, fue a buscarlo y solo le comentaron que se lo había llevado la policía, sin motivo aparente; acompañada de su esposo,solicitó información en la comandancia, donde le indicaron que el joven estaba detenido por alterar el orden y que para liberarlo se tendría que cubrir una multa administrativa de 3 mil 500 pesos.

“La señora les dijo a mis estudiantes que al ser de escasos recursos y no contar con dinero para pagar, menos siendo inocente su hijo, además de sentirse muy desesperada porque no sabía a quién acudir, tomó la decisión de presentarse en la Brigada Universitaria, donde los jóvenes hicieron en ese momento la búsqueda en el Registro Nacional de Detención, para saber el motivo oficial por el cual se encontraba detenido el joven y ante cual autoridad, lo que resultó en una búsqueda sin registro, es decir, no había una detención registrada que justificara la información que le proporcionaron a la mujer”, detalló.

Ante este hecho, los estudiantes universitarios revisaron la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos y explicaron que lo que sucedía era un acto inconstitucional, sobre todo lo concerniente a la detención y el cobro de la multa, por ello, le ofrecieron a la solicitante redactar un amparo indirecto ante un Juez Federal, para lograr la liberación inmediata del detenido.

“Para realizar este tipo de asesorías, los estudiantes de los distintos semestres de la Licenciatura en Derecho de nuestra Facultad, se preparan en lo académico como en la práctica, ya que acuden de forma presencial a distintas audiencias penales públicas, además de realizar investigaciones de campo para que ellos mismos gestionen los trámites ante autoridades e instituciones que brindan servicio al público, como las oficialías del Registro Civil de la región”, explicó la profesora.

Wendoly Villarreal, añadió que, mientras unos alumnos precisaban los datos con la señora, otros redactaban los hechos del acto reclamado por escrito, de tal forma, se optimizó el tiempo y a la 1:15 de la tarde, la señora en compañía de un estudiante, se dirigió hasta el Juzgado de Distrito para realizar el trámite de la presentación del amparo, lo cual ocurrió sin contratiempos, ya que el joven detenido fue liberado horas después.

“Por la tarde recibí la llamada del papá del muchacho detenido, quien me informó que su hijo había sido liberado alrededor de las 4 de la tarde y que no les habían cobrado ni un peso, y que no sabía cómo agradecer la ayuda de los estudiantes de la UAdeC con su familia y con la ciudadanía nigropetense”, mencionó Villarreal.

Por último, la profesora e investigadora de la FAC, destacó que, este hecho refleja la buena formación de los estudiantes, el compromiso de los maestros y la utilidad de los espacios al servicio de la sociedad, porque los estudiantes además de servir, ponen en práctica el conocimiento adquirido en las aulas y logran aprender cosas nuevas.

“Días previos a la Brigada Universitaria, nuestra directora de la FAC, la maestra Verónica Villarreal, externó su emoción para brindar la atención al público y convertir las jornadas jurídicas gratuitas en un programa permanente que haga sinergia entre nuestros estudiantes y la ciudadanía, y comentó algo en lo que yo no había reparado, pero que tiene mucha razón, me dijo: ojalá los muchachos sean conscientes que son pioneros en el norte del Estado al realizar esta misión que nos encomendó el rector Salvador Hernández por medio del programa Lobos al Rescate”, finalizó Wendoly Villarreal Villarreal.

