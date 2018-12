“Estoy muy contento de representar a esta gran institución”: Orozco

Torreón, Coahuila a 07 de Diciembre de 2018.- Club Santos Laguna anunció la renovación de contrato hasta el año 2020 del guardameta Jonathan Orozco, quien arribó a la institución albiverde el 5 de diciembre de 2016, convirtiéndose en pieza clave para la obtención de la sexta estrella verdiblanca en el Torneo Clausura 2018.

El arquero santista expresó su sentir sobre su renovación con los Guerreros: “Estoy muy feliz porque me he sentido muy a gusto, mi familia se ha sentido igual, la gente me ha arropado de la mejor manera después de dos años de trabajar, de tratar de revertir muchas situaciones. Me siento muy bien, en un buen momento y feliz por la confianza que se me está dando”.

Aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de agradecimiento a la afición lagunera: “Agradecerle a la afición el apoyo, el que no nos ha dejado, en lo particular el cariño que me ha mostrado, el cariño que me he ganado. Estoy muy contento de representar a esta gran institución que está confiando en mí; vamos a seguir con la misma entrega, con la misma dedicación, queremos más campeonatos y soñamos con el título internacional”.

