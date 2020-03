Estoy fuerte física y moralmente para enfrentar Covid-19: AMLO

Ciudad de México a 24 de Marzo de 2020.- «Me mantengo muy bien fisicamente en salud y sobre todo en mis convicciones, en mi inquebrantable fe en la causa que estamos enarbolando; estoy fuerte, física y moralmente y además seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestro pueblo», dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, consideró que fue una buena decisión dejar el Plan de Salud a especialistas, pero aseguró que está pendiente de lo que sucede por la pandemia del Covid-19:

«Vamos adelante, amigas, amigos, yo voy a estar pendiente como siempre trabajando, conduciendo todo este plan, escuchando las recomendaciones de técnicos, científicos de los que saben porque lo he dicho varias veces no somos todólogos […] me estoy apoyando y fue buena la decisión dejar el plan de salud a especialistas, de todas maneras estoy pendiente, dedicado de tiempo completo 16 horas diarias y no las 24 porque estoy durmiendo bien».

Hay fortalezas frente a crisis económica

Frente a la crisis económica que se vive mundialmente por la pandemia del Covid-19, el mandatario afirmó que México tiene fortalezas para salir adelante.

«Tenemos fortalezas porque tomamos la decisión de no permitir la corrupción y eso nos ha dado posibilidad de tener ahorros; tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos, menciono esta cantidad porque nos va a permitir mantener los programas de Bienestar, ademas del presupuesto porque la recaudación ha sido buena -decía yo en lo que va del año con relación del año pasado hay recaudación del 7% superior a lo obtenido año pasado como 45 mil millones de pesos- tenemos el presupuesto sin deficit y 400 mil millones de pesos adicionales: esto nos permite mantener todos los programas de Bienestar», detalló.

Además, dijo que por la caída de los precios del petróleo se ha logrado bajar el precios de los combustibles en el país e hizo un llamado a los concesionarios a acatar esa baja en los precios y que no abusen porque la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro.

Asimismo, sostuvo que hay los recursos suficientes para continuar con los proyectos en puerta como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Plan del Istmo, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y caminos y carreteras.

«Ya va a venir una etapa de recuperación económica, les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios, esto para pequeños comercios, fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica», puntualizó.

