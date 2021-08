“Estoy contento por los resultados, es un buen inicio; nunca había participado tanta gente en una consulta”, afirma AMLO

Ciudad de México a 02 de agosto de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que se encuentra contento por los resultados de la consulta popular del domingo, a pesar de que registró una participación ciudadana de sólo el 7.07%.

“Esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer”, dijo en conferencia matutina desde Jalisco.

“Nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente, fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto en ningún nivel de la escala y que no se deje de respetar al pueblo que es el soberano que es el que manda”.

El mandatario felicitó a los ciudadanos que participaron en la consulta que calificó como “trascendente” y aseguró que es el inicio formal de un proceso de democracia participativa.

“Creo que se hablaba mucho de democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de consultar preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar lo que se vivió en esta jornada, por eso mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar”, dijo.

