“Estoy a favor del derecho de las mujeres” y la igualdad: AMLO

Ciudad de México a 06 de Marzo de 2021.- En vísperas del Día de la Mujer, el presidente, Andrés Manuel López Obrador aludió a las críticas que ha recibido por la valla levantada frente a Palacio Nacional: “Que quede claro, yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, a favor de la igualdad, siempre he estado (…) Yo soy humanista, y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, del autoritarismo, contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas, es el colmo”.

Agregó: “Quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo».

A través de sus redes sociales, López Obrador difundió un video para fijar su postura en la polémica generada en torno al Día de la Mujer. Acusó a la derecha de estar ofuscada, lo que tradujo en las críticas hacia la colocación a las vallas.

Tras reiterar que no es una decisión motivada por el miedo, sino por la precaución, sostuvo que “las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar, ¡imaginen permitir que vandalicen Palacio Nacional! Es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional”.

Insistió en que la política de su gobierno es “jamás reprimir al pueblo”, por lo que es mejor colocar una valla que enfrentar a una multitud con granaderos. Conminó a la manifestación pacífica, a que no haya violencia y nadie salga herido. Se puede protestar -dijo– e incluso llegar al insulto a la autoridad, eso está permitido, pero hay que cuidar el patrimonio nacional.

En el video de siete minutos López Obrador afirma que no se va a caer “en la trampa de la violencia de estos provocadores, porque son muy autoritarios, fascistoides los conservadores. Es Hitler, es Franco, es Pinochet. Así piensan ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Al contrario, eso es lo opuesto del movimiento feminista”

Reivindicó que su gobierno pugna por la igualdad y recordó que bajo su administración han llegado por primera vez a ser secretarias de Gobernación y de Seguridad Pública dos mujeres. Una postura que, apuntó, no es de ahora, es de siempre, porque fue lo mismo cuando estuvo en la Jefatura de Gobierno capitalina.

Insistió en la “hipocresía” de la derecha, aludiendo al extinto Carlos Monsiváis: “Decía Monsiváis, con mucha razón que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que estamos viendo. No va a haber represión. pero también estemos atentos o dejarnos manipular, las mujeres son muy inteligentes, muy conscientes.”

