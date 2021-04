Esto es lo que piensa Frida Sofía de su sobrina, Michelle Salas

(AGENCIAS) 16 de Abril de 2021.- Como parte de la entrevista que Quién realizó en 2019 a la hija de Alejandra Guzmán, uno de los cuestionamientos que no podían pasar por alto era la relación que existe con Michelle y los fallidos intentos que tuvo por contactarla y buscar su apoyo.

De acuerdo a las palabras de Frida Sofía , la rivalidad que surge entre ellas ha sido propiciada por los medios, además de que la hija de Pablo Moctezuma intentó buscar varias veces a su sobrina para intentar tener una cercanía, sin embargo, la hija de Luis Miguel siempre habría ignorado sus mensajes y llamadas.

Para Frida está claro que las constantes comparaciones que los medios han hecho entre ambas, han mermado la fraternidad que podría existir entre ellas.

Crecimos juntas, Michelle era mi ejemplo a seguir, en serio. Es guapísima y tiene mucho estilo; la prensa empezó esta rivalidad. Siempre me han comparado con ella, no entiendo por qué, no somos las únicas primas en la familia, ella tiene una hermana, porque no la comparan con Camila que comparen los hechos, porque no hablan sobre que ella no se tituló y yo sí. Tengo cosas malas, pero también buenas, igual que ella” aseveró.

En ese sentido, Frida abrió su corazón sobre lo que opina de las comparaciones que se volvieron una constante en su vida.

“No es una comparación simple, es cagarte en mi siempre. Lo que más me duele es que Michelle dijo que ella nunca hablaría mal de su familia, y tal vez no lo haga, pero tampoco hace nada por defenderme, dice que está muy ocupada, ahí se nota el apoyo que nunca me ha dado. Michelle siempre es la más bonita y está bien además todo es inyectable, pero lo bonito y no quiero sonar cursi viene de adentro, tiene todo que ver cómo traes el alma, eso se siente, la honestidad también se siente.

Agregó que Michelle no tomó a bien las críticas que hizo en aquellos años a su familia.

“Yo pienso que ella se ha vuelto parte de esa farándula y de esa imagen tan todo es un estándar, una idea de belleza imposible. No se puede vivir así ya es tiempo de hacer algo más, de abrirnos, de hablar a mi me exhibieron desde chiquita no me pueden pedir ahorita que me calle o me encierre”.

Pero eso no fue todo, Frida Sofía explicó a detalle el momento en que se quebró su relación, que radica a un post de navidad en la que Michelle omitió felicitarla.

Ya no me interesa arreglar las cosas. Era algo que tenía que sacar porque lo último que hizo me dolió mucho. Subió un post de Navidad a Instagram y, no es que no me haya taggeado, es como hizo las cosas. Para empezar, a mis otras primas que tienen tatuajes y no son de su pinta nunca la saca, ellas no existen para Michelle, cosa que se me hace una culerada.

Después pone: y seguido falta Camila Valero, su hermana, porque no ha llegado y Frida porque no vino. Sin etiquetarme, sabiendo que tengo un Instagram y que si no estoy ahí es porque no puedo ir a México, ¿para que me menciona?, o sea ¿qué parte de ese post no tiene cizaña?, expresó.

En ese sentido, Frida Sofía hace referencia a que en ese entonces su situación migratoria no le permitía salir de Estados Unidos, su lugar de residencia.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet