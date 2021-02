Este fin de semana la Jornada 7 de la Liga MX pasó de todo

Ciudad de México a 22 de Febrero de 2021.- A la Jornada 7 del Guardianes 2021 todavía le falta el partido entre Pachuca y Chivas para cerrar su actividad, pero ya dejó un poquito de todo en los registros de la Liga MX.

Temas de racismo, un árbitro tapando un posible gol, un penalti ejecutado a lo Johan Cruyff, una alineación indebida y la extinción de los equipos invictos en el presente torneo son parte del saldo de esta jornada en la que hasta el momento se han anotado 19 goles, con cuatro triunfos de los conjuntos locales (Atlético de San Luis, FC Juárez, Cruz Azul y Tigres), dos victorias visitantes (América y León) y dos empates.

Racismo en el Atlético de San Luis-Santos

La jornada arrancó el pasado jueves 18 de febrero con el encuentro entre Atlético de San Luis contra Santos. El partido terminó 1-0 a favor de los locales, sin embargo, ya para finalizar el juego se suscitó un conato de bronca en el que se vio involucrado Félix Torres, quien empujó a uno de los baloneros cerca de la banca del San Luis, altercado en el que también se vio inmiscuido Diego Pineda de los rojiblancos, siendo ambos expulsados.

Pero no todo paró ahí, pues al finalizar el duelo, algunos futbolistas del Santos aseguraron que jugadores del cuadro potosino realizaron comentarios racistas hacia el ecuatoriano Félix Torres. Esta versión fue confirmada por el propio defensa, quien dijo sentirse muy afectado por lo sucedido en la conferencia de prensa: «Me siento muy triste de que esté pasando esto en el fútbol, trato de llevarme con todos, lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Me siento afectado, muy triste. Mis compañeros saben mi dolor, me amo como negro y defiendo mi color».Trascendió que el sudamericano lloró en el vestidor por lo acontecido, por lo que se exigió abrir una investigación. La Liga MX trabaja al respecto, al tiempo en el que el Atlético de San Luis también condenó cualquier acto de racismo o violencia.

Óscar Macías tapa el tercer gol de la Máquina

Cuando Cruz Azul le ganaba 2-0 al Toluca en la cancha del Estadio Azteca, el pasado sábado 20 de febrero, se presentó una jugada que ya le dio la vuelta al mundo porque el árbitro Óscar Macías evitó el posible tercer gol de la Máquina.

Corría el minuto 36, cuando tras una gran jugada de Cruz Azul, Luis Romo estrelló el balón en la base del poste izquierdo de los escarlatas. La pelota le quedó a Jonathan Rodríguez, quien contrarremató con destino a gol, pero en su camino a las redes el esférico se encontró con la humanidad del árbitro central, quien tapó el disparo y lo mandó a tiro de esquina de manera involuntaria, en una acción propiciada por la mala ubicación del silbante.

Los futbolistas azules le reclamaron a Macías la jugada, pero se quedaron con las ganas de festejar el que en ese momento hubiera sido el 3-0 a su favor y la segunda anotación de la noche para el Cabecita.

Penalti del América a lo Johan Cruyff

Cuando Sebastián Córdova tomó el balón para ejecutar el penalti marcado a favor del América, en contra del Atlas, nadie se imaginó lo que estaba por venir.

El azulcrema colocó la pelota en el manchón, se perfiló, miró de reojo al portero Camilo Vargas y se dispuso a ejecutar la sanción, tras escuchar el silbatazo del árbitro Fernando Guerreo, sólo que su disparo no llevó destino de portería, transformándose en una sorpresiva asistencia para Henry Martín al tocarlo ligeramente hacia delante, para que el delantero apareciera y lo mandara al fondo de la cabaña rojinegra para el 1-0 al minuto 38.

Sí, Córdova lo ejecutó al mero estilo del holandés Johan Cruyff, quien hace más de 30 años fue el primero en atreverse a realizar esta jugada en el partido entre Ajax y el Helmond Sport. Cruyff le tocó la pelota a Jesper Olsen, quien a su vez se la devolvió para anotar el gol.

Hay que recordar que, en el 2016, Lionel Messi y Luis Suárez también protagonizaron una jugada similar ante el Celta de Vigo, al cobrar la Pulga el penalti, dejándole el balón al uruguayo para que éste anotara.

¿Alineación indebida de Viñas?

Otra situación polémica se presentó en el partido Atlas-América del pasado sábado, en el que las Águilas incurrieron en una posible alineación indebida, al aparecer Federico Viñas en el campo de juego para realizar ejercicios por separado y posteriormente salir a la banca sin estar registrado para el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Jalisco.

Esta situación ya es investigada y analizada por la Federación Mexicana de Fútbol y podría derivar en la pérdida del encuentro para las Águilas, lo que de paso les arrancaría el liderato general, al restárseles los tres puntos que obtuvieron en la cancha, tras derrotar 2-0 al Atlas como visitantes.

Y es que según el artículo 48 del reglamento establece esta situación como una alineación indebida. Las Águilas aseguran que se trató de un fallo administrativo, por lo que esperan sólo una multa económica y no una sanción deportiva con la pérdida de los puntos.

¡Se acabaron los invictos!

Después de siete jornadas ya no queda ningún equipo invicto en el Guardianes 2021. Los últimos de dicha estirpe eran los Xolos de Tijuana, quienes se metieron al Estadio Universitario, para visitar a los Tigres, sin saber lo que era probar el amargo sabor de la derrota.

Con tres triunfos y tres empates, los fronterizos llegaron al Volcán, donde los Tigres los vencieron 3-2 para dejarlos con 12 puntos, en la posición número 4 de la tabla general. De hecho, el encuentro llegó a estar 3-0 a favor de los de Ricardo Ferreti, y aunque los Xolos apretaron al final, ya no les alcanzó el esfuerzo para mantenerse imbatibles.

Nahuel se queda con las ganas del partido 100 sin gol

El portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, se quedó con las ganas de llegar al partido número 100 sin recibir gol con el equipo felino.

Cuando ya se saboreaba dicha marca, los Xolos de Tijuana le hicieron dos anotaciones al final del encuentro, al 90′ y al 93′, lo que hizo enfurecer al argentino, quien criticó al silbante Fernando Hernández por añadir más tiempo del indicado de dos minutos iniciales.

Pachuca protege a Ismael Sosa

Previo al partido que jugará el Pachuca este lunes contras las Chivas circularon algunas imágenes en las que aparece Ismael Sosa en una reunión, lejos de los protocolos sanitarios en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el club tuzo de inmediato defendió a su jugador, al asegurar que le dieron permiso de asistir a dicho evento en el que se revelaría el sexo de un bebé.

«Con autorización de la directiva y cuerpo médico, Sosa asistió a una reunión familiar de no más de 20 personas con motivo a la revelación de sexo de un bebé. En dicha reunión, se llevaron a cabo los protocolos y cuidados pertinentes con los asistentes. Ismael Sosa ya se encuentra concentrado para disputar la Jornada 7», explicó Pachuca en un comunicado.

