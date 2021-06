Esposa de Enrique Guzmán ¡sí le cree a Frida Sofía!

Ciudad de México a 22 de junio de 2021.- Frida le pidió a la señora Rosalba que denunciara los abusos que ha sufrido con el cantante, pero ella no lo hace por miedo a quedarse sin herencia.

Luego de que Frida Sofía, de 29 años, acusó a su abuelo Enrique Guzmán, de 78, de presuntamente haber abusado de ella cuando era una niña, los problemas no terminan para el cantante y ahora es su matrimonio el que se ve afectado por este escándalo.

Platicamos con un amigo de la familia, quien nos dijo que la señora Rosalba Welter, de 70, atraviesa por un difícil dilema, pues como mujer le cree a Frida Sofía, pero no puede salir a apoyarla públicamente porque eso la dejaría a ella y a sus dos hijos sin acceso a la herencia del cantante:

-Nos enteramos de que Enrique Guzmán está desesperado porque se le están cayendo muchos proyectos profesionales, ¿es verdad?

“Sí, caray, es cierto. Este escándalo le explotó en la cara y se le han caído contratos y conciertos que tenía planeados ahora que se normalizara lo de la pandemia. Pero ése no ha sido el daño más grave…”

-¿A qué te refieres?

“A que este escándalo afectó su ya de por sí cuestionable honorabilidad. Él se debe al público, y ahora es el público el que lo está atacando en redes sociales, no sólo la prensa; también amistades le han dado la espalda, porque están convencidos de que sí tocó a su nieta”.

-¿Pues qué no se supone que lo conocen?

“Justo por eso. Muchos amigos le han dejado de hablar porque reconocen que Enrique siempre ha sido muy ca$%&#, y esto no es algo nuevo; otros famosos se han atrevido a decirlo públicamente”.

-Su carrera no ha estado alejada del escándalo, pero supongo que nunca imaginó uno de esta magnitud…

“Aunque él sabe que ha sido un ca$%&#, jamás se imaginó que a estas alturas de su vida, a sus 78 años, pasaría por una situación tan grave como estos señalamientos y la denuncia por abuso sexual de su propia nieta; claro que le afecta”.

-Imagino que su hija Alejandra está igual de afectada…

“Obvio que esto también afecta a Alejandra, por eso ella está tratando de parar todo. Ustedes publicaron que Ale se había comunicado con Frida, y es verdad, se las ingenió para hablar con ella usando un número que Frida no tenía y fue una llamada muy breve, le comentó que estaba tirando a la basura la carrera de su abuelo y todo por lo que ellos han trabajado en su vida, incluso le dijo que los mismos fans la estaban atacando a ella y eso le preocupaba mucho y le pedía parar”.

-¿Qué le respondió Frida?

“Le dijo que si dijo la verdad era para que se hiciera justicia, no para obtener un beneficio a cambio del escándalo; que por esa razón estaba reuniendo pruebas y testimonios de gente que ha sido víctima de los abusos de su abuelo”.

-¿A qué personas ha contactado?

“Además de demandar a su abuelo, Frida habló con Rosalba (Welter), la esposa de Enrique. Sé que le llamó varias veces y que una vez le dijo: ‘Usted también hable, diga lo que sabe; ¿a poco ese viejito decrépito no la obligó a tener relaciones sexuales cuando no quería, así como lo hizo con mi abuela? Diga lo que sabe, cuente lo que ha callado por años, por favor’”.

-¡Qué fuerte!…

“Sí, le pidió que fuera honesta consigo misma; le dijo: ‘¿Ya le preguntó a su hija si a ella también la tocó como a mí?’, y ya sabrás cómo se puso Rosalba”.

-¿Se molestó?

“Deja tú que se haya molestado, se puso muy mal de salud, casi se infarta la pobre; ya de por sí viene arrastrando problemas de salud desde principio de año”.

-Ella no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de su esposo, ¿por qué?

“No quiere hablar públicamente del tema, ni a favor ni en contra de Enrique, porque no le conviene hacerlo; pero hace unas semanas, luego de que se puso mal, puso distancia de por medio con Enrique”.

-¿Están separados?

“Desde esa charla que tuvo con Frida, las dudas no dejan en paz a Rosalba, le carcomen el alma. Como este escándalo la estresó, comenzó a sentirse mal, y aunque no era algo grave, ella aprovechó esto para irse por temporadas de la casa de la CDMX donde vive con Enrique”.

-¿A dónde se fue?

“Decidió irse con una gran amiga a Cuernavaca, Morelos; pero va y viene para que Enrique no sospeche que duda de él, Sin embargo, cuando este escándalo vuelve a surgir, Rosalba se altera y es cuando decide irse con su amiga de nuevo y dejar solo a Enrique”.

-¿Sabes si ellos han hablado de esta situación que parece que apenas comienza?.

“Claro, más de una vez. Rosalba le dijo a Enrique que ella no estaba ni lista ni preparada para pasar por todos estos escándalos, que no se le hacía justo, que ella no era la famosa, que no le gustan los chismes ni los argüendes; le dijo que arreglara sus cosas y que bastante tenía con su delicado estado de salud, porque además ella padece de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), como para soportar todo esto”.

-Decías que ella no va a hablar públicamente del tema porque no le conviene, ¿a qué te refieres exactamente con eso?

“Mira, creo que ella ya está harta, pero no se van a divorciar, eso es un hecho; no lo hará, por la misma razón por la que no va a hablar de este caso públicamente, pues hace muchos años los dos firmaron un acuerdo en el que al momento de divorciarse, ella pierde todo derecho sobre la herencia y lo demás. Digamos que Enrique la amarró desde el principio con ese contrato y, quieras o no, Rosalba ya le invirtió muchos años, hasta ahora van 42 para ser exactos”.

-¿Enrique sabe que Frida Sofía habló con su esposa?

“Se lo dijo Rosalba y se puso furioso. Dice que sólo quiere meter cizaña, que quiere hacerle una campaña de desprestigio con todo esto de la demanda y que por eso él no descansará hasta hacer pagar a Frida”.

“Si Daniela y Jorge hablaran, también tendrían muchas cosas que decir, y no me refiero a que si los tocaron cuando eran niños o no, como Frida Sofía lo ha dado a entender, pero sí te puedo decir que siempre fueron niños violentados. Don Enrique educó a sus hijos como lo educaron a él, a base de golpes, de maltratos y de violencia, eso te lo dicen ellos mismos ya en confianza y en plan de cuates”.

-Si es así, ¿por qué nunca han hablado de ello?

“Ellos no dirán nada porque no son tontos; a Daniela y a Jorge los mueve el dinero y lo que están haciendo es apoyar ciegamente a su papá, porque hay una herencia que está en juego. Ahorita lo más fácil es señalar a Frida y decir que está loca, que necesita ayuda, que miente, y todo lo que se ha dicho de ella”.

-Qué extraño que doña Silvia Pinal sí apoye a su exesposo y doña Rosalba no…

“Pues tampoco es que Silvia Pinal esté metiendo las manos al fuego por Enrique, ella simplemente no le quiere dar juego a la prensa y no va a permitir que se siga hablando de su familia, lo que quiere es ponerle un alto a las declaraciones de Frida; además, al igual que Rosalba, estamos hablando del padre de sus hijos, para bien o para mal, ahí están”.

-Los hijos de don Enrique, ¿temen por su salud?

“Aunque son unos interesados, por supuesto que les preocupa su papá, imagínate, tiene 78, está delicado de salud por todo lo que ha vivido en los últimos meses. Sus hijos tienen miedo de que se infarte o que algo le pase, y no me quiero imaginar lo que sucederá si falta, ¡no lo quiero ni pensar! Lo peor de todo es que esta historia parece que apenas comienza”, finalizó.

