Espejismos Laguneros

POR: Hugo Ramírez Iracheta

LAS INFORMACIONES imprecisas del valor de las pensiones a los ex presidentes de México no permiten conocer el monto total de algo sin sustento jurídico: el pago de pensiones a ex presidentes.

Se ha divulgado es de I millón 200 mil pesos anuales. Esa cantidad no incluye costosos beneficios: Aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía (que es un grupo numeroso), pagos de servicio telefónico (local, larga distancia y celular); automóviles para los ex presidentes, sus esposas, hijos y escoltas, así como pago de tenencias, mantenimiento y verificación. ¡Ah!, también se pagan servicios domiciliarios como predial, agua, luz, jardinería, etc.

El días pasados entró en vigor la ley derogatoria de ese pago. Hay euforia entre la plebe, no sólo por el cumplimiento de un ofrecimiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sino por cumplir una promesa, la cual muchos dudaban fuese

posible de realizar. Igual la reducción de sueldos a diputados y senadores. La voluntad del pueblo en acción.

