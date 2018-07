“Es una gran responsabilidad el ser capitán del Santos Laguna”: Abella

Torreón, Coahuila a 24 de Julio de 2018.- El defensor Javier Abella atendió esta mañana a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que compartió su sentir por ser el nuevo capitán de Santos Laguna a partir del Torneo Apertura 2018: “Es una gran responsabilidad el ser capitán de este equipo. Lo tomo con mucho orgullo, con pasión, simplemente aportar lo que tengo para esta gran institución”.

Se le cuestionó al canterano albiverde si está listo para portar el gafete de capitán, a lo que respondió:

“Sí, claro que me siento preparado. Llevo seis años en el Primer Equipo y me ha tocado ver a grandes líderes, capitanes, siempre he tratado de tomar lo mejor de cada uno, entonces he aprendido bastante, todos los días aprendo más. También compartir con los compañeros que tienen más experiencia, ellos me pueden ayudar para aportar al equipo”.

Sobre el compromiso ante Monarcas, mencionó: “Hay que ser conscientes de que ganamos un partido, empezamos bien el torneo, que era algo muy importante, pero ahora nos toca un encuentro de visita contra un rival complicado, que viene de una derrota dolorosa. Nosotros tenemos que estar enfocados en salir a hacer nuestro partido, en conseguir los tres puntos”.

El lateral de 24 años de edad, aseguró que Santos Laguna debe mostrar a lo largo de este certamen, por qué son los actuales campeones del balompié azteca: “No sé si somos el equipo a vencer, pero tenemos esa responsabilidad de mostrar por qué fuimos campeones el torneo pasado. Quizás no somos el equipo a vencer porque nunca dan un peso por nosotros, pero al final terminamos demostrando que estamos para cumplir grandes objetivos”.

Para finalizar, habló sobre el rival en turno para los Guerreros: “Sabemos que tuvo una baja importante con Raúl Ruidíaz, pero es un gran equipo, lleva bastante tiempo trabajando juntos, así que me parece que hay que tener bastante cuidado en lo que puede mostrar”.

