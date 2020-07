“Es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará”: López Obrador pidió no perder la esperanza ante coronavirus

15 de Julio de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “ya vamos de salida” y pidió no perder la esperanza frente a la pandemia del COVID-19, pues consideró que » esto es como un mal sueño que pasará”.

“Y ya vamos, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa. No podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza. Esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador también explicó que Nuevo León y Tabasco son los estados en los que actualmente existe un mayor porcentaje de hospitalización derivada de los contagios por COVID-19.

“El informe que tenemos es que son dos estados donde tenemos saturación en hospitalización general, es el 80% de ocupación en camas de hospital para atender a enfermos de COVID-19; esos estados son Nuevo León y Tabasco, en los dos estados ya estamos actuando para ampliar al número de camas y tener espacios; pero estamos a 80%, o sea, no es al cien.

En el caso de las camas para terapia intensiva en estos estados, por ejemplo, Nuevo León y Tabasco, la ocupación es del 60% , tenemos una disponibilidad del 40%, o sea, el problema lo tenemos en hospitalización general”, informó.

Sobre los casos de Yucatán y Quintana Roo, López Obrador aseguró que se está ampliando el número de camas para atender la situación de la pandemia.

“En el caso de Yucatán, en el caso de Quintana Roo, va a requerir también, y ya lo estamos haciendo, de ampliar el número de camas, mejorar instalaciones. Ya está ocupándose, sobre todo, Zoé Robledo, director del Seguro Social, me ha informado del caso de Yucatán y vamos a ampliar el número de camas, de instalaciones”, señaló.

López Obrador explicó que en nueve estados se incrementó el número de contagios, y que en Yucatán, Quintana Roo y Veracruz hubo una especie de rebrote, pero no es una situación grave, aseguró.

“Yucatán, la verdad, iba bien; Quintana Roo lo mismo, y ahí no está tan grave la situación. Pero sí hubo una especie de rebrote. Esto nos sucedió en Veracruz, afortunadamente ya en otros estados, Tabasco va a la baja, Sinaloa a la baja, como el caso de la Ciudad de México.

Ahí lo que sucedió y ojalá y no se repita es que había una disminución de la pandemia y hubo una especie de rebrote y volvió a incrementarse el número de afectados. Eso lo tenemos que cuidar. De los 32 estados, en nueve, sólo en nueve, tenemos incremento en el número o el porcentaje de infectados, en 23 estados la pandemia va a la baja.

Entonces, como estamos abriendo, como en muchos estados… Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México ya hay más movilidad, ahí vamos a la baja, estamos esperando los últimos resultados, cuidando que no vaya a haber un rebrote a partir de que se está abriendo más la actividad en lo general. Entonces, es cuidar para que donde ya teníamos menor incidencia de la pandemia no resurja”, recalcó el presidente López Obrador.

