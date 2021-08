Eric del Castillo se niega a vacunarse contra Covid-19

Ciudad de México a 24 de agosto de 2021.- Pese a que las autoridades sanitarias recomiendan a toda la población aplicarse la vacuna para evitar más contagios de Covid-19, aún hay personas que se niegan a ponérsela, entre ellas, Eric del Castillo, quien asegura lleva a cabo medidas que evitarán que se contagie, por lo tanto, considera que no necesita vacunarse.

El actor que en julio pasado cumplió 87 años declaró que no se ha vacunado, a pesar de que forma parte de la población de la tercera edad, grupo a los que en México se les dio prioridad para recibir la vacuna.

Durante una entrevista dijo que ni él ni su familia creen en la vacunación, sin embargo, aclaró que apoya que el resto de la población la reciba si así lo desea. Además, aclaró que está utilizando métodos alternativos para reforzar su sistema inmunológico, como tomar dióxido de cloro.

«No estoy en contra de la vacuna, para nada; que se vacune todo el mundo si eso ayuda a su salud, pero mi familia y yo no necesitamos vacunarnos», advirtió el actor; aunque explicó que Kate del Castillo se vio obligada a hacerlo. «Mi hija Kate tuvo que vacunarse porque como está grabando tuvo que viajar a diferentes países y sí se vacunó, pero ella también toma dióxido de cloro».

El actor comentó que tomar dióxido de cloro y no vacunarse es voluntad de él y su familia y no quiere influenciar a otras personas a hacerlo, además de que no deja de cuidarse, al contrario, práctica ciertas medidas sanitarias para evitar un contagio; lo cual, incluye salir de su casa solo cuando necesario.

Eric del Castillo dice no estar cerrado a la idea de no vacunarse, pues dejó claro que si en alguna producción o proyecto le solicitan vacunarse, lo hará.

El actor también habló sobre un problema de salud que le afecta la vista, pero no es un asunto tan grave como se había rumorado; además, dejó claro que la caída que sufrió hace unas semanas en casa de su hija Verónica no pasó a mayores.

«Tengo degeneración muscular pero eso lo tiene mucha gente y, además, sé oír y escuchar», mencionó. Estoy bien de salud, bendito sea Dios, me di un marranazo [una gran caída], pero estoy bien en general».

