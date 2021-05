Envió EU su expediente de Ayotzinapa: AMLO

Ciudad de México a 25 de Mayo de 2021.- El homicidio del dirigente campesino Rubén Jaramillo y la violencia contra el movimiento estudiantil de 1968 forman parte del pasado vergonzoso, “lo mejor es la no repetición, que nunca más haya represión, por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa. ¡No he quitado el dedo del renglón!”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que el gobierno de Estados Unidos ya le envió una parte –de dos, que se complementará esta semana–, del expediente que se elaboró en aquel país sobre la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Sin abundar en el contenido, dijo que en la conversación telefónica con la vicepresidenta Kamala Harris (hace dos semanas) solicitó el documento, a instancia de la fiscalía especial encargada de resolver el caso Ayotzinapa, y la respuesta se dio en cuestión de una semana.

Una reportera le recordó el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus tres hijos en manos de policías y militares –ocurrida hace 59 años–, a lo que respondió que el suceso “es una mancha en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, un buen presidente, pero tiene esa mancha. Un acto triple de cobardía su asesinato”. Otro caso fue la represión contra el movimiento estudiantil en 1968.

Relacionó esos sucesos con la historia negra de la represión y la impunidad, a la que incorporó el capítulo Ayotzinapa. “Nos importa mucho aclararlo, ese es nuestro compromiso porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. No he quitado el dedo del renglón”.

Así describió una vertiente de la conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos: “Le pedí… eran otros los temas que estábamos tratando, pero la comisión (fiscalía) de derechos humanos encargada de investigar el caso Ayotzinapa me solicitó que hiciera una gestión con el gobierno estadunidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos, y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente”.

–¿Nos puede dar detalles de él?

–No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos en esta semana el resto.

